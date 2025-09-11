Ελληνική Λύση: Το ενδιαφέρον του Αμερικανικού κολοσσού για τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης συνιστά την μεγαλύτερη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου

Enikos Newsroom

πολιτική

Ελληνική Λύση

«Το ενδιαφέρον του Αμερικανικού κολοσσού για τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης, συνιστά την μεγαλύτερη δικαίωση της Ελληνικής Λύσης και του προέδρου της Κυριάκου Βελόπουλου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και επισημαίνει: «Όταν όλοι μας αποκαλούσαν “ψεκασμένους” και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν θέλει πετρέλαιο και φυσικό αέριο διότι ήθελε να γεμίσει την Ελλάδα με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, εμείς, μόνοι εναντίον όλων, επιμέναμε στην στρατηγική και εθνική αναγκαιότητα της εκμετάλλευσης του ορυκτού μας πλούτου».

Chevron και HELLENiQ Energy κατέθεσαν προσφορές για έρευνες νοτίως της Κρήτης – Η δήλωση Παπασταύρου

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει: «Φυσικά και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που μέχρι πρότινος πανηγύριζαν για την πράσινη απάτη και ξόρκιζαν τις εξορύξεις. Αυτοί που έλεγαν ότι δεν θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Κόλπο του Μεξικού με τις εξορύξεις, ελπίζουμε να μην στήνουν ένα μεγάλο προεκλογικό “κόλπο” για να εξαπατήσουν πάλι τους Έλληνες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

Τσιάρας: Τη Δευτέρα η σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες για τις ζωονόσους- Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Ποιοι μπορούν να έχουν έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ και πώς

Το Xbox έρχεται στα αυτοκίνητα – Τι φέρνει η νέα συνεργασία LG και Microsoft

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:25 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Στο Ωνάσειο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης – Του τοποθετήθηκε στεντ

Στο Ωνάσειο νοσηλεύεται ο  Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γραμματέας της Νέας...
21:17 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόρα Μπακογιάννη: «Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, μπορούμε τουλάχιστον να σώσουμε ζωές»

Η Ντόρα Μπακογιάννη, ως εισηγήτρια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ...
20:16 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Chevron – HELLENiQ Energy: «Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό “παίκτη” στην Ανατολική Μεσόγειο»

Την κατάθεση επίσημης αίτησης από την αμερικανική εταιρεία Chevron και τη HELLENiQ Energy για ...
20:07 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: LIVE η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην 89η ΔΕΘ

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου,...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος