Ελληνική Λύση: Το ενδιαφέρον του Αμερικανικού κολοσσού για τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης συνιστά την μεγαλύτερη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου

«Το ενδιαφέρον του Αμερικανικού κολοσσού για τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης, συνιστά την μεγαλύτερη δικαίωση της Ελληνικής Λύσης και του προέδρου της Κυριάκου Βελόπουλου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και επισημαίνει: «Όταν όλοι μας αποκαλούσαν “ψεκασμένους” και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν θέλει πετρέλαιο και φυσικό αέριο διότι ήθελε να γεμίσει την Ελλάδα με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, εμείς, μόνοι εναντίον όλων, επιμέναμε στην στρατηγική και εθνική αναγκαιότητα της εκμετάλλευσης του ορυκτού μας πλούτου».

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει: «Φυσικά και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που μέχρι πρότινος πανηγύριζαν για την πράσινη απάτη και ξόρκιζαν τις εξορύξεις. Αυτοί που έλεγαν ότι δεν θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Κόλπο του Μεξικού με τις εξορύξεις, ελπίζουμε να μην στήνουν ένα μεγάλο προεκλογικό “κόλπο” για να εξαπατήσουν πάλι τους Έλληνες».