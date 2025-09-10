Βόλφσμπουργκ: Συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη ο Κρίστιαν Έρικσεν

Παίκτης της Βόλφσμπουργκ θα πρέπει να θεωρείται ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Δανός μέσος συμφώνησε με τη Βόλφσμπουργκ και θα γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Η μεταγραφή αυτή θεωρείται σημαντική για τον γερμανικό σύλλογο, καθώς ενισχύει το κέντρο με έναν ποδοσφαιριστή μεγάλης εμπειρίας.

Ο 33χρονος Δανός ήταν ένα από τα πιο «δυνατά» ονόματα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην αγορά το τελευταίο διάστημα, αφού είχε αποχωρήσει μετά από τρία χρόνια από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε τρεις σεζόν με τους «κόκκινους διαβόλους», ο Έρικσεν κατέγραψε 107 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 8 γκολ και μοίρασε 19 ασίστ, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην ομάδα.