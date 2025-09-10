Βόλος: Συνελήφθη 44χρονος επιχειρηματίας που είχε στην κατοχή του πτυσσόμενα γκλοπ, ρόπαλα και σπαθιά – «Τα μισά είναι δώρα»

Στην σύλληψη ενός 44χρονου επιχειρηματία από τον Βόλο προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης οι αστυνομικοί Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

3 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,

14 μαχαίρια, από τα οποία τα 3 τύπου ματσέτα και το 1 τύπου μπαλτά, καθώς και 1 ανταλλακτική λάμα μαχαιριού,

1 αναδιπλούμενος σουγιάς,

1 σπαθί κατάνα,

1 τρίκοπο σπειροειδές μαχαίρι,

4 ρόπαλα, εκ των οποίων τα τρία πλαστικά και το τέταρτο ξύλινο με τυλιγμένο συρματόπλεγμα με καρφιά,

4 αντιασφυξιογόνες μάσκες και -16- φίλτρα αυτών &

2 φιαλίδια με συμπυκνωμένο εκχύλισμα πιπεριού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

«Τα μισά είναι δώρα»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, magnesianews.gr ο 44χρονος είπε ότι όσα βρήκαν οι αστυνομικοί, τα μαζεύει εδώ και χρόνια, τα μισά είναι δώρα και τα άλλα μισά αγορασμένα από τον ίδιο και τα κρατάει ως συλλογή.

Όσον αφορά στο σπαθί, ιαπωνικού τύπου, είπε ότι ήταν δώρο της μητέρας του, ενώ είχε τη συλλογή του σε κλειστό χώρο με ιδιοκατασκευή και φωτάκια, που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες του Daniel, οπότε θα είχε αποθηκευμένα σε ένα καμαράκι πίσω από την είσοδο του σπιτιού, που είναι κλειδωμένο και διαθέτει κάμερα.

Η εισαγγελέας έδρας είπε ότι ο νέος Νόμος για τα όπλα του Μαρτίου 2025, στο άρθρο για την κατοχή ορίζει ότι τα μαχαίρια γενικής και ειδικής χρήσης, δεν απαιτούν άδεια, αλλά πρέπει να είναι ασφαλώς φυλαγμένα.

Ο 44χρονος αθωώθηκε για την πλημμελή φύλαξη όπλων και κρίθηκε ένοχος για την οπλοκατοχή στο σκέλος που αφορά το ξίφος και τα ρόπαλα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών με αναστολή. Το Δικαστήριο αποφάσισε να το αποδοθούν τα μαχαίρια και να κατασχεθούν το ξίφος και τα ρόπαλα, ενώ ο κατηγορούμενος είπε ότι θα συμβουλευτεί την Αστυνομία για τον τρόπο φύλαξής τους.