Βόλος: Συνελήφθη 44χρονος επιχειρηματίας που είχε στην κατοχή του πτυσσόμενα γκλοπ, ρόπαλα και σπαθιά – «Τα μισά είναι δώρα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στην σύλληψη ενός 44χρονου επιχειρηματία από τον Βόλο προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης οι αστυνομικοί Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 3 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,
  • 14 μαχαίρια, από τα οποία τα 3 τύπου ματσέτα και το 1 τύπου μπαλτά, καθώς και 1 ανταλλακτική λάμα μαχαιριού,
  • 1 αναδιπλούμενος σουγιάς,
  • 1 σπαθί κατάνα,
  • 1 τρίκοπο σπειροειδές μαχαίρι,
  • 4 ρόπαλα, εκ των οποίων τα τρία πλαστικά και το τέταρτο ξύλινο με τυλιγμένο συρματόπλεγμα με καρφιά,
  • 4 αντιασφυξιογόνες μάσκες και -16- φίλτρα αυτών &
  • 2 φιαλίδια με συμπυκνωμένο εκχύλισμα πιπεριού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Βόλος

«Τα μισά είναι δώρα»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, magnesianews.gr ο 44χρονος είπε ότι όσα βρήκαν οι αστυνομικοί, τα μαζεύει εδώ και χρόνια, τα μισά είναι δώρα και τα άλλα μισά αγορασμένα από τον ίδιο και τα κρατάει ως συλλογή.

Όσον αφορά στο σπαθί, ιαπωνικού τύπου, είπε ότι ήταν δώρο της μητέρας του, ενώ είχε τη συλλογή του σε κλειστό χώρο με ιδιοκατασκευή και φωτάκια, που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες του Daniel, οπότε θα είχε αποθηκευμένα σε ένα καμαράκι πίσω από την είσοδο του σπιτιού, που είναι κλειδωμένο και διαθέτει κάμερα.

Η εισαγγελέας έδρας είπε ότι ο νέος Νόμος για τα όπλα του Μαρτίου 2025, στο άρθρο για την κατοχή ορίζει ότι τα μαχαίρια γενικής και ειδικής χρήσης, δεν απαιτούν άδεια, αλλά πρέπει να είναι ασφαλώς φυλαγμένα.

Ο 44χρονος αθωώθηκε για την πλημμελή φύλαξη όπλων και κρίθηκε ένοχος για την οπλοκατοχή στο σκέλος που αφορά το ξίφος και τα ρόπαλα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών με αναστολή. Το Δικαστήριο αποφάσισε να το αποδοθούν τα μαχαίρια και να κατασχεθούν το ξίφος και τα ρόπαλα, ενώ ο κατηγορούμενος είπε ότι θα συμβουλευτεί την Αστυνομία για τον τρόπο φύλαξής τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο – Δείτε τα στοιχεία

Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς- Νέες διευκρινίσεις για τη χορήγησή της

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 29 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:13 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Πειραιά: «Ο οδηγός του Τραμ ένιωσε αδιαθεσία» – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ για το τροχαίο, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον...
20:05 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: 21χρονη κατήγγειλε για βιασμό τoν εν διαστάσει σύζυγό της

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών. Όπως μεταδίδει το tem...
19:36 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Πειραιά: 30 τραυματίες μετά την σύγκρουση λεωφορείου με τραμ – Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Τριάντα ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου, που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτη...
19:10 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Τραμ – Αναφορές για ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος