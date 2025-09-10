Κάγια Κάλας: «Ο Πούτιν δοκιμάζει την ενότητά μας – Θέλει να δει πραγματικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει»

Ο Πούτιν επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, μετά την εισβολή drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, εξέλιξη για την οποία η Βρετανία εξετάζει τις επιλογές για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ, επάνω από την Πολωνία.

«Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει, είναι να μας δοκιμάσει, να δει πραγματικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», είπε μιλώντας σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων, η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτό που συνέβη αλλάζει τα δεδομένα (και) πρέπει να έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση» απέναντι στη Ρωσία, η οποία «σκόπιμα» ξεκινά μια «κλιμάκωση», πρόσθεσε. «Πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί», τόνισε η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, επικαλούμενη το 19ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα είπε ότι η αντίδραση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα. «Τα drones καταρρίφθηκαν, οπότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αμυνθούμε, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε η Κάλας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι τόνισε ότι η πτήση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας.

Νωρίτερα, η Κάλας είχε κρίνει με ανάρτηση στο X ότι φαινόταν να είναι μια «σκόπιμη και όχι τυχαία» εισβολή. To NATO, από την πλευρά του, δήλωσε ότι αναμένει μια «πλήρη αξιολόγηση» της κατάστασης πριν προβεί σε εκτίμηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε την Πολωνία και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα drones του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Η Βρετανία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας θα εξετάσουν επιλογές για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Πολωνία στον εναέριο της χώρο κατά την διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία.

«Ως σύμμαχός σας στο ΝΑΤΟ, θα σας στηρίξουμε, Πολωνοί φίλοι μας. Ως σύμμαχός σας στο ΝΑΤΟ, θα σας βοηθήσουμε για να είναι ασφαλής ο λαός σας», δήλωσε ο Χίλι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από Γαλλία , Γερμανία , Πολωνία και Ουκρανία.

«Μετά τις συζητήσεις που είχαμε σήμερα, συζήτησα με τις ένοπλες δυνάμεις μας, του Ηνωμένου Βασιλείου, να εξετάσουν τις επιλογές για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία» δήλωσε.

Σκόπιμη Ενέργεια

Η Πολωνία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η είσοδος μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της δεν ήταν «ατύχημα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους, ώρες αφού η Βαρσοβία κατέρριψε ρωσικά drones κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

Ο Σικόρσκι τόνισε ότι η μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνιστά απειλή για όλο το ΝΑΤΟ και υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε από τους συμμάχους να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη που να υποδηλώνει ότι αυτά τα drones πέταξαν κατά λάθος πάνω από το πολωνικό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συμπεράνουμε πως ήταν σκόπιμη ενέργεια», είπε.

Όταν ρωτήθηκε σε τι διαφέρει αυτή η ενέργεια από μια επίθεση που θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι επρόκειτο μεν για επίθεση υπό την έννοια της παραβίασης του εναέριου χώρου, αλλά όχι υπό τη στρατιωτική έννοια, ότι κάτι καταστράφηκε ή ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι, «εξ όσων γνωρίζει».

Ενωμένο το ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο, τόνισε ο Γερμανός υπουργός. «Επικεντρωνόμαστε στην ισχύ και την ενότητα αλλά δεν θα επιτρέψουμε τις προκλήσεις», είπε.

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενδέχεται να ήταν μια απόπειρα της Ρωσίας να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

«Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», πρόσθεσε. Ο Άιντε διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση περί ενεργοποίησης του Άρθρου 5 της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκ μέρους της Πολωνίας

Το άρθρο 5 προβλέπει ότι μία επίθεση κατά μίας χώρας του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση κατά όλων και υποχρεώνει τις 32 νατοϊκές συμμάχους «να συνδράμουν» την χώρα που δέχθηκε την επίθεση. Το άρθρο 5, που αφορά την αρχή της συλλογικής άμυνας, δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά μία φορά από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Άναντ καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Ρωσία. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικά drones παραβίασαν τον πολωνικό και ΝΑΤΟϊκό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Άλλο ένα αποτροπιαστικό παράδειγμα της άρνησης του Πούτιν να επιδιώξει την ειρήνη», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.