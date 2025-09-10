Πολωνία: Προχώρησε σε κατάρριψη ρωσικών drones έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της – Έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του X νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση. «Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων».

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa czyli Prezydent RP oraz Premier RP powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji. https://t.co/47y4squaZE — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 10, 2025

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Τσέζαρι Τομτσίκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω της πλατφόρμας X ότι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση εξουδετέρωσης αντικειμένων που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση», τόνισε ο Τομτσίκ.

UPDATE: Polish skies are now roaring with fighter jets as Russian drones violate NATO airspace. This is what Trump’s weakness on Putin brought us, Europe scrambling to defend itself while MAGA still calls it “peace through strength.” Poland didn’t get the memo. They got… pic.twitter.com/D02TDjmoXt — Brian Allen (@allenanalysis) September 10, 2025

Κλειστά αεροδρόμια

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, ανάμεσά τους και το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης, λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας», σύμφωνα με ειδοποιήσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Τα άλλα τρία αεροδρόμια που έκλεισαν είναι το αεροδρόμιο Ρζέσουφ–Γιασιόνκα, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ίδιες ειδοποιήσεις της FAA.

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας έρχεται λίγες ώρες μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως είχε ανακοινώσει η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για απειλή κοντά στις πόλεις Zamosc και Rzeszów. Η Πολωνία είχε ήδη προχωρήσει στην ενεργοποίηση μαχητικών και επίγειων συστημάτων αεράμυνας, ενώ παρέμεινε σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.