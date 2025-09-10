Πολωνία: Προχώρησε σε κατάρριψη ρωσικών drones έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της – Έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Πολωνία: Προχώρησε σε κατάρριψη ρωσικών drones έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της – Έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του X νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ουκρανία: Νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones στο Κίεβο – «Σηκώθηκαν» και Πολωνικά μαχητικά

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση. «Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων».

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Τσέζαρι Τομτσίκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω της πλατφόρμας X ότι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση εξουδετέρωσης αντικειμένων που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση», τόνισε ο Τομτσίκ.

Κλειστά αεροδρόμια

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, ανάμεσά τους και το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης, λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας», σύμφωνα με ειδοποιήσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Τα άλλα τρία αεροδρόμια που έκλεισαν είναι το αεροδρόμιο Ρζέσουφ–Γιασιόνκα, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ίδιες ειδοποιήσεις της FAA.

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας έρχεται λίγες ώρες μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως είχε ανακοινώσει η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για απειλή κοντά στις πόλεις Zamosc και Rzeszów. Η Πολωνία είχε ήδη προχωρήσει στην ενεργοποίηση μαχητικών και επίγειων συστημάτων αεράμυνας, ενώ παρέμεινε σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

