ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει την επιβολή από κοινού με την ΕΕ επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στην Κίνα και στην Ινδία

Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, κι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να συντονίσει το βήμα της με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη (9/9) στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος.

Δασμοί: Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών κρίνουν «ταπεινωτική» τη συμφωνία με τον Τραμπ – Το 60% επιθυμεί την παραίτηση της Φον ντερ Λάιεν

Ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχε ψηφιακά για λίγη ώρα σε συζήτηση Αμερικανών και ευρωπαίων αξιωματούχων για τα μέτρα, που ενδέχεται να ωθήσουν τις Βρυξέλλες να ανακοινώσουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς της τάξης του 50% ως και του 100% σε προϊόντα που εισάγουν από την Κίνα και την Ινδία, τις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

