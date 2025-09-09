Δασμοί: Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών κρίνουν «ταπεινωτική» τη συμφωνία με τον Τραμπ – Το 60% επιθυμεί την παραίτηση της Φον ντερ Λάιεν

Μία νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει έντονη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Κομισιόν για τη συμφωνία δασμών με τις ΗΠΑ, που πολλοί θεωρούν ότι ευνοεί σημαντικά την αμερικανική οικονομία εις βάρος της Γηραιάς ηπείρου.

Σύμφωνα με έρευνα της Cluster17 για την πλατφόρμα ευρωπαϊκών υποθέσεων Le Grand Continent, η πλειονότητα των πολιτών στις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ πιστεύει ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «πούλησε» τους πολίτες σε μια «ταπεινωτική» συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μέσος όρος του 77% των ερωτηθέντων -από 89% στη Γαλλία έως 50% στην Πολωνία- θεώρησε ότι η συμφωνία θα ωφελήσει πρωτίστως την αμερικανική οικονομία, ενώ μόλις το 2% πίστευε ότι θα ωφελήσει την Ευρώπη.

Κατά μέσο όρο, το 52% περιέγραψε τη συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούλιο μεταξύ Τραμπ και της Φον ντερ Λάιεν ως «ταπείνωση».

Τι προβλέπει η «τεράστια συμφωνία» μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

Η συμφωνία προβλέπει κατάργηση των δασμών της ΕΕ σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και ευνοϊκή μεταχείριση (προτιμησιακή πρόσβαση) για ένα ευρύ φάσμα αλιευτικών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ, ενώ τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε βασικό δασμό 15%.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν επιπλέον 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ και η ΕΕ θα αγοράσει 750 δισ. δολάρια σε αμερικανική ενέργεια, ενώ οι δαπάνες για εξαγωγές αμερικανικών όπλων θα αυξηθούν σημαντικά — απαιτήσεις που κρίνουν αρνητικά πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων.

Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία «μια τεράστια συμφωνία» που φέρνει «σταθερότητα» και «προβλεψιμότητα», αποφεύγοντας τις απειλές Τραμπ για δασμό 30%, όμως αναλυτές τόνισαν ότι η ΕΕ υπέκυψε ουσιαστικά στις πιέσεις της Ουάσινγκτον.

Ευρωπαίοι πολίτες: «Εχθρός της Ευρώπης» ο Τραμπ – «Να παραιτηθεί» η Φον ντερ Λάιεν

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την άποψη: κατά μέσο όρο το 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η Φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα «πολύ» ή «αρκετά» άσχημα.

Σχεδόν το 70% δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένο να μποϊκοτάρει αμερικανικά προϊόντα λόγω των όρων της συμφωνίας, το 44% θεώρησε τον Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», το 47% ότι έχει «αυταρχικές τάσεις» και το 36% ότι «συμπεριφέρεται σαν δικτάτορας».

Περισσότερα από τα 3/4 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι πολύ ή αρκετά δυσαρεστημένοι με την προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στη διοίκηση Τραμπ, με σχεδόν 40% να θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ πρέπει να σταθεί απέναντι στις ορέξεις του Αμερικανού Προέδρου.

Μόλις μια ημέρα πριν από την ετήσια, μεγάλη ομιλία της Φον ντερ Λάιεν όπου θα παρουσιάσει το όραμά της για το επόμενο έτος, το 60% δήλωσε ότι θα θεωρούσε «πολύ» ή «αρκετά» θετικά την παραίτηση της Προέδρου της Κομισιόν.

Σε ένα σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, παρά το γεγονός ότι οι πλειοψηφίες από 85% στην Ισπανία έως 61% στη Γαλλία θεωρούν ότι η χώρα τους πρέπει να παραμείνει στην ΕΕ, το 37% δήλωσε ότι αν η ΕΕ αποτύχει να προστατεύσει τους πολίτες από γεωπολιτικούς κινδύνους, θα έπρεπε να εξεταστεί η έξοδος από το μπλοκ.

Πηγή: Guardian