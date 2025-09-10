Euroleague: Τα σερβικά ΜΜΕ για την ανάθεση του Final Four στην Αθήνα: «Η ιστορία συνεχίστηκε… »

Oι Σέρβοι και το Βελιγράδι ήθελαν διακαώς να επιστρέψει το Final Four της Euroleague, στην Beograd Arena, εκεί όπου το 2022 είχε στεφθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Αναντολού Εφές. Η απογοήτευση είναι έκδηλη στα δημοσιεύματα του σερβικού Τύπου, μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης του Final Four του 2026 στην Αθήνα και το Telekom Center Athens, όπως προέκυψε από την ψηφοφορία (8 υπέρ της Αθήνας, 3 υπέρ του Βελιγραδίου και 2 λευκά).

Η “meridiansport.rs” τόνισε σχετικά: «Η ιστορία για την επόμενη διοργανώτρια του φάιναλ φορ συνεχίστηκε… το Βελιγράδι αναφέρθηκε ως ένας από τους κύριους υποψηφίους, αλλά τελικά η Euroleague πήρε διαφορετική απόφαση. Το πιο φημισμένο φάιναλ φορ του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα διεξαχθεί στην Αθήνα».

Το Βελιγράδι ήταν και πέρυσι εκ των βασικών υποψηφίων για τη διοργάνωση του φάιναλ φορ, αλλά στην τελική ψηφοφορία, το Άμπου Ντάμπι, που είχε καταθέσει τελευταίο την υποψηφιότητά του «έκλεψε» το φάιναλ φορ από τους Σέρβους. Και μετά το Άμπου Ντάμπι, το έπραξε η Αθήνα!

To “mozzartsport.com” ανέφερε: «Η πρωτεύουσα της Ελλάδας κέρδισε! Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Βελιγράδι και η Αθήνα ανταγωνίζονταν για το ποιος θα φιλοξενήσει το φάιναλ φορ της Euroleague για την επόμενη σεζόν, και η απόφαση… ήταν υπέρ της πρωτεύουσας της Ελλάδας. Το θρυλικό στάδιο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει τις καλύτερες ομάδες της “Γηραιάς Ηπείρου” την περίοδο από τις 22 έως τις 24 Μαΐου του επόμενου έτους».

Το “Sportal.rs” επισήμανε: «Το Βελιγράδι δεν θα φιλοξενήσει το φάιναλ φορ της Euroleague. Στη συνάντηση της Τετάρτης (10/9), αποφασίστηκε ότι το τελικό τουρνουά θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με οκτώ ψήφους υπέρ. Η Αθήνα προσέφερε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ για ολόκληρη τη διοργάνωση, επομένως το φάιναλ φορ θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την περίοδο από 22 έως 24 Μαΐου 2026».

Το “zurnal.rs” υποδέχτηκε την απόφαση για τέλεση του φάιναλ φορ της Euroleague 2026 στην Αθήνα ως εξής: «Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το φάιναλ φορ της Euroleague το 2026. Εκτός από την ελληνική πρωτεύουσα, και το Βελιγράδι ήταν υποψήφιο για τη διοργάνωση. Οι ομάδες της Euroleague ψήφισαν για το πού θα διεξαχθεί το φάιναλ φορ του χρόνου, και η Αθήνα κέρδισε με οκτώ ψήφους, ενώ η σερβική πρωτεύουσα είχε τρεις ψήφους. Η απόφαση για τη διοργάνωση του φάιναλ φορ συζητήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ψηφοφορία αναβαλλόταν συνεχώς και η τύχη του φάιναλ φορ της Euroleague αρχικά έπρεπε να καθοριστεί τον Ιούλιο. Λεγόταν και γραφόταν ότι η απόφαση αναβλήθηκε επειδή η Βαλένθια ήθελε να μπει στην … κούρσα για τη φιλοξενία του φάιναλ φορ, και μάλιστα ειπώθηκε ότι λόγω της νεόδμητης και πιο σύγχρονης αίθουσας στην Ευρώπη, είχε τις καλύτερες πιθανότητες, αλλά δεν προέκυψε τίποτα, οπότε του χρόνου θα παρακολουθήσουμε τη μάχη για τον ευρωπαϊκό “θρόνο”, στην Αθήνα. Αυτό που επίσης δεν ενόχλησε τα σχέδια για την ελληνική πρωτεύουσα ήταν το γεγονός ότι οι “γίγαντες” εκεί, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, διεξήγαγαν “ανοιχτό πόλεμο” με ανακοινώσεις επειδή οι «ερυθρόλευκοι» δεν υποστήριξαν την απόφαση να φιλοξενήσει το ΟΑΚΑ, ως έδρα του μεγαλύτερου αντιπάλου τους, το φάιναλ φορ. Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα “Basket News”, η προσφορά που υπέβαλε η Αθήνα είναι η πιο γενναιόδωρη των τελευταίων ετών. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που η μοίρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα κριθεί στους πρόποδες της Ακρόπολης. Η Αθήνα φιλοξένησε το φάιναλ φορ το 2007, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή της Euroleague“.

Τέλος, η ιστοσελίδα “tvarenasport.com” ανέφερε: «Τίποτα από το… επόμενο φάιναλ φορ στο Βελιγράδι: Ο τελικός της Euroleague φέτος στην Αθήνα. Το Βελιγράδι ήταν ανάμεσα στα φαβορί για τη διοργάνωση του φάιναλ φορ της φετινής Euroleague, αλλά μετά την ψηφοφορία του συμβουλίου της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αποφασίστηκε ότι ο νέος πρωταθλητής θα στεφθεί στην Αθήνα. Οι μέτοχοι της Euroleague ψήφισαν ότι το ΟΑΚΑ θα είναι το κλειστό γήπεδο όπου, στα τέλη Μαΐου, τέσσερις ομάδες θα συναγωνιστούν για τον ποιος είναι ο καλύτερος σύλλογος μπάσκετ στην Ευρώπη».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ