Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 18χρονος για την επίθεση στον 13χρονο – Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο ανήλικος

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 18χρονος για την επίθεση στον 13χρονο – Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο ανήλικος

Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό του 13χρονου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (9/9) στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων, στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους του επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Ο 13χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ύστερα από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., ο 18χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για την επίθεση, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.

 

15:47 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

