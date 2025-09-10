Αθήνα: Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ για την 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων κάθε Σάββατο – Δείτε τους πίνακες

Ξεκινά από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 και κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας. Παράλληλα, από την ίδια ημέρα και κάθε Σάββατο επίσης, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και το Μετρό (γραμμές 2 και 3), καθώς και οι γραμμές Τραμ Τ6 και Τ7, όπως επισημαίνει ο ΟΑΣΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Ο ΟΑΣΑ καλεί τους επιβάτες που επιθυμούν πρόσθετες πληροφορίες να απευθύνονται στο πληροφοριακό κέντρο 11185.