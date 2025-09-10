Αθήνα: Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ για την 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων κάθε Σάββατο – Δείτε τους πίνακες

Ξεκινά από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 και κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας. Παράλληλα, από την ίδια ημέρα και κάθε Σάββατο επίσης, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και το Μετρό (γραμμές 2 και 3), καθώς και οι γραμμές Τραμ Τ6 και Τ7, όπως επισημαίνει ο ΟΑΣΑ σε σχετική ανακοίνωση.
Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :
049 Πειραιάς – Ομόνοια
221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:
040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:
400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
500 Πειραιάς – Κηφισιά
790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά
Η λειτουργία Μετρό και Τραμ
Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00
Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00
Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00
Ο ΟΑΣΑ καλεί τους επιβάτες που επιθυμούν πρόσθετες πληροφορίες να απευθύνονται στο πληροφοριακό κέντρο 11185.