Αθήνα: Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ για την 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων κάθε Σάββατο – Δείτε τους πίνακες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ξεκινά από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 και κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας. Παράλληλα, από την ίδια ημέρα και κάθε Σάββατο επίσης, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και το Μετρό (γραμμές 2 και 3), καθώς και οι γραμμές Τραμ Τ6 και Τ7, όπως επισημαίνει ο ΟΑΣΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια
221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
500 Πειραιάς – Κηφισιά
790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Ο ΟΑΣΑ καλεί τους επιβάτες που επιθυμούν πρόσθετες πληροφορίες να απευθύνονται στο πληροφοριακό κέντρο 11185.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θέση του Άδωνι Γεωργιάδη για το «φακελάκι» στο ΕΣΥ: « Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι»

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο – Ανησυχητική μελέτη

Ακίνητα: Πώς να μην χάσετε την περιουσία σας λόγω χρησικτησίας από επιτήδειους – Ερωτήσεις και απαντήσεις

e- ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εντάσσεται από σήμερα στη Θυρίδα του Πολίτη – Ποιους αφορά

Ένα «μετα-αποκαλυπτικό» κτίριο-ναυάγιο θα γίνει το ψηλότερο κτίριο της Πράγας – Δείτε βίντεο

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος έχει το «πάνω χέρι» στη σχέση σας
περισσότερα
15:47 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στην Ηλιούπολη – Επτά ανήλικοι του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στην πλατεία ...
15:41 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Στη «μάχη» της κατάσβεσης και 4 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες...
15:31 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Λάρισα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα 

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στο Πολυδάμειο Λάρισα...
15:17 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 18χρονος για την επίθεση στον 13χρονο – Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο ανήλικος

Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 18χρονου, ο οποίος συνε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος