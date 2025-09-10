Νικολέττα Ράλλη: «Παραλίγο να τσακωθώ πολύ άσχημα – Αν ποτέ κάνω κανάλι στο YouTube, θέλω να δείχνω τέτοια ξεφτιλίκια»

Μία δυσάρεστη εμπειρία είχε η Νικολέττα Ράλλη, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο TikTok. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως πήγε να δει ένα σπίτι που ενοικιάζετε σε περιοχή της Αθήνας, ωστόσο αυτό ήταν σε κακή κατάσταση. Μάλιστα, δεν υπήρχε θέμα μόνο με την κατοικία, αλλά και με τους ανθρώπους που της το έδειξαν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε, πήγε να τσακωθεί με μία από τις δύο κυρίες που βρίσκονταν στο σπίτι όταν πήγε να το δει, καθώς η συμπεριφορά της δεν ήταν καθόλου καλή.

Η Νικολέττα Ράλλη στο TikTok της είπε ότι: «Παιδιά ειλικρινά σας μιλάω, γελάω μόνη μου, παραλίγο να τσακωθώ πάρα πολύ άσχημα, αλλά κρατήθηκα. Ήρθα να δω ένα σπίτι στη Διδότου, το οποίο μου φάνηκε σε πάρα πολύ καλή τιμή, ήταν 71 τετραγωνικά με ενοίκιο 650 ευρώ. Σε σχέση με αυτά που βλέπω ήταν οκ.

Μιλάω στο τηλέφωνο με μια πάρα πολύ ευγενική κυρία, για να είμαι ειλικρινής. Φτάνω στο σπίτι και ανεβαίνω πάνω. Βλέπω ένα σπίτι σε κακή κατάσταση, ήταν όλα παλιά, καμία ανακαίνιση, πάρα πολύ βρόμικο, και οι τοίχοι ήταν γεμάτοι τρύπες από καρφιά, από air condition που είχαν αφαιρεθεί, διάφορα τέτοια».

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Μαζί με την κυρία ήταν και η αδελφή της, η οποία ήταν ήδη φορτωμένη, δεν ξέρω γιατί. Ρωτάω λοιπόν την κυρία αν θα βάψουν το σπίτι και μου απαντάει: “Όχι, το σπίτι έτσι θα μείνει. Θα φτιάξουμε μόνο ένα ρόλο και την πόρτα που δεν κλείνει καλά”.

Της απάντησα ότι το σπίτι θέλει δουλίτσα, πως δεν είναι έτοιμο και πετάγεται η αδελφή της και λέει: “Το σπίτι έτσι είναι και δεν αλλάζει”. Της είπα: “Καλά, μην ταράζεστε. Απλά ρώτησα”. Μου απάντησε: “Δεν ταραζόμαστε, εμείς λεφτά θέλουμε να πάρουμε”. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δεν το πίστευα. Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έβγαλα φωτογραφίες ή βίντεο. Αν ποτέ κάνω κανάλι στο YouTube, θέλω να δείχνω τέτοια ξεφτιλίκια!».