Νικολέττα Ράλλη: «Παραλίγο να τσακωθώ πολύ άσχημα – Αν ποτέ κάνω κανάλι στο YouTube, θέλω να δείχνω τέτοια ξεφτιλίκια»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νικολέττα Ράλλη
Φωτογραφία: Instagram/nikolettaralli

Μία δυσάρεστη εμπειρία είχε η Νικολέττα Ράλλη, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο TikTok. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως πήγε να δει ένα σπίτι που ενοικιάζετε σε περιοχή της Αθήνας, ωστόσο αυτό ήταν σε κακή κατάσταση. Μάλιστα, δεν υπήρχε θέμα μόνο με την κατοικία, αλλά και με τους ανθρώπους που της το έδειξαν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε, πήγε να τσακωθεί με μία από τις δύο κυρίες που βρίσκονταν στο σπίτι όταν πήγε να το δει, καθώς η συμπεριφορά της δεν ήταν καθόλου καλή.

Η Νικολέττα Ράλλη στο TikTok της είπε ότι: «Παιδιά ειλικρινά σας μιλάω, γελάω μόνη μου, παραλίγο να τσακωθώ πάρα πολύ άσχημα, αλλά κρατήθηκα. Ήρθα να δω ένα σπίτι στη Διδότου, το οποίο μου φάνηκε σε πάρα πολύ καλή τιμή, ήταν 71 τετραγωνικά με ενοίκιο 650 ευρώ. Σε σχέση με αυτά που βλέπω ήταν οκ.

Μιλάω στο τηλέφωνο με μια πάρα πολύ ευγενική κυρία, για να είμαι ειλικρινής. Φτάνω στο σπίτι και ανεβαίνω πάνω. Βλέπω ένα σπίτι σε κακή κατάσταση, ήταν όλα παλιά, καμία ανακαίνιση, πάρα πολύ βρόμικο, και οι τοίχοι ήταν γεμάτοι τρύπες από καρφιά, από air condition που είχαν αφαιρεθεί, διάφορα τέτοια».

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Μαζί με την κυρία ήταν και η αδελφή της, η οποία ήταν ήδη φορτωμένη, δεν ξέρω γιατί. Ρωτάω λοιπόν την κυρία αν θα βάψουν το σπίτι και μου απαντάει: “Όχι, το σπίτι έτσι θα μείνει. Θα φτιάξουμε μόνο ένα ρόλο και την πόρτα που δεν κλείνει καλά”.

Της απάντησα ότι το σπίτι θέλει δουλίτσα, πως δεν είναι έτοιμο και πετάγεται η αδελφή της και λέει: “Το σπίτι έτσι είναι και δεν αλλάζει”. Της είπα: “Καλά, μην ταράζεστε. Απλά ρώτησα”. Μου απάντησε: “Δεν ταραζόμαστε, εμείς λεφτά θέλουμε να πάρουμε”. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δεν το πίστευα. Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έβγαλα φωτογραφίες ή βίντεο. Αν ποτέ κάνω κανάλι στο YouTube, θέλω να δείχνω τέτοια ξεφτιλίκια!».

@nikolettaralli Πόσο μετάνιωσα που δεν την πρόσβαλα 😎 #storytime ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikoletta Ralli

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για το «φακελάκι» στο ΕΣΥ: « Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι»

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο – Ανησυχητική μελέτη

Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς- Νέες διευκρινίσεις για τη χορήγησή της

Έρευνα της Ferryscanner: Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά – Ποια βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων το φετινό καλοκαίρ...

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 29 δευτερόλεπτα;

Πώς να αλλάξετε την ταχύτητα του ποντικιού στα Windows
περισσότερα
18:28 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Στο νοσοκομείο η Τζώρτζια Σιακαβάρα: «Θα μπορούσε να χρειαστεί να μου κόψουν έντερο…»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Τζώρτζια Σιακαβάρα. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια με ένα βίντεο ...
17:47 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σάκης Κατσούλης: «Νιώθω αισθητά καλύτερα…» – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Αρχές του μήνα ο Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα. Ο δύο φορές νικητής του Sur...
17:11 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Μάρθα Φριντζήλα: «Είχα έναν κουκουρούκου μπαμπά, μας έβαζε στην καρότσα του φορτηγού και πηγαίναμε και μέναμε σε κάτι χωράφια»

Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τ...
16:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Κόκοτας: «Ο γιατρός του είπε ότι θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του» – Γιατί ξέσπασε η Σάντρα Βουτσά

Ο Δημήτρης Κόκοτας στις 28 Μαρτίου του 2024 υπέστη καρδιακή ανακοπή, κατά την διάρκεια των προ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος