Στεγνωτήρες χεριών: Βιολόγος προειδοποιεί για τον πιθανό κίνδυνο από τη χρήση τους – Η υγιεινή εναλλακτική λύση

Ενώ τα χρησιμοποιείτε με καλή πρόθεση, οι στεγνωτήρες χεριών στις δημόσιες τουαλέτες μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Μια βιολόγος προειδοποιεί για τους κινδύνους που κρύβει η χρήση των συγκεκριμένων συσκευών, προτείνοντας μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση.

Στεγνωτήρες χεριών: Ο πιθανός κίνδυνος από τη χρήση τους

Η Laura González, βιολόγος γνωστή για τις συμβουλές της στα social media, προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στο TikTok ότι η χρήση συσκευών για το στέγνωμα των χεριών μπορεί να ακυρώσει την προσπάθεια για σωστή υγιεινή. Εξηγεί ότι όταν κάποιος τραβάει το καζανάκι χωρίς να κλείσει το καπάκι της τουαλέτας, εκατομμύρια σταγονίδια γεμάτα βακτήρια και μικροοργανισμούς αιωρούνται στον αέρα. «Τι νομίζετε ότι κάνει το στεγνωτήριο χεριών;» ρωτάει η González. «Ρουφάει αυτόν τον γεμάτο μικρόβια αέρα και τον εκτοξεύει στα φρεσκοπλυμένα σας χέρια».

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, τα στεγνωτήρια, ειδικά αυτά με ισχυρό αέρα, μπορούν να διασπείρουν μικρόβια σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου, μολύνοντας επιφάνειες και τα χέρια των χρηστών.

Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ και του Πανεπιστημίου Quinnipiac διαπίστωσε ότι σε δοκιμαστικά τρυβλία (δοχεία με καπάκι, ιδανικά για χρήση σε εργαστηριακές εφαρμογές και την καλλιέργεια μικροοργανισμών) που εκτέθηκαν στον αέρα μιας τουαλέτας με τη χρήση στεγνωτηρίου, αναπτύχθηκαν έως και 254 αποικίες βακτηρίων. Αντίθετα, τρυβλία που εκτέθηκαν σε αέρα χωρίς τη χρήση στεγνωτηρίου, είτε δεν ανέπτυξαν βακτήρια, είτε ανέπτυξαν μόνο μία αποικία.

Η υγιεινή εναλλακτική λύση

Η Laura González είναι ξεκάθαρη: η πιο υγιεινή επιλογή είναι η χρήση χαρτοπετσέτας για τους εξής λόγους:

Απομακρύνει την υγρασία : Η χαρτοπετσέτα απορροφά γρήγορα την υγρασία, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

: Η χαρτοπετσέτα απορροφά γρήγορα την υγρασία, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Μειώνει τη μεταφορά μικροβίων : Σε αντίθεση με τα στεγνωτήρια, η χαρτοπετσέτα δεν διασπείρει τα μικρόβια.

: Σε αντίθεση με τα στεγνωτήρια, η χαρτοπετσέτα δεν διασπείρει τα μικρόβια. Πρακτική χρήση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια χαρτοπετσέτα για να κλείσετε τη βρύση, να ανοίξετε την πόρτα και να σβήσετε το φως, αποφεύγοντας έτσι την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες.

Μια μελέτη της Mayo Clinic επιβεβαιώνει ότι η χρήση χαρτοπετσέτας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να απομακρυνθούν τα βακτήρια από τα χέρια μετά το πλύσιμο.

Συμβουλή της βιολόγου: Πλύνετε τα χέρια σας πριν και μετά

Η González δίνει μια ακόμα συμβουλή που πολλοί παραβλέπουν: Πλύνετε τα χέρια σας και πριν αλλά και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Το πλύσιμο των χεριών πριν βοηθά στο να μην μεταφέρετε μικρόβια στα ευαίσθητα μέρη του σώματός σας. Επομένως, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε μια δημόσια τουαλέτα, θυμηθείτε: η χαρτοπετσέτα είναι ο καλύτερος σας φίλος για καθαρά και ασφαλή χέρια.