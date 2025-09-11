Ευρωμπάσκετ 2025: Στους «4» η Γερμανία – Νίκη με ανατροπή επί της Σλοβενίας

Η Γερμανία έβλεπε την… πλάτη της Σλοβενίας για τρία δεκάλεπτα, βρέθηκε ακόμη και στο -11 (23-34 στο 12΄), αλλά στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε τα μακρινά σουτ που αναζητούσε και «άρπαξε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 από τα χέρια του εξουθενωμένου Λούκα Ντόντσιτς και την… παρέα του.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 επικράτησε με 99-91 της Σλοβενίας στη φάση των «8» της διοργάνωσης στη Ρίγα και πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά για πέμπτη φορά στην Ιστορία της (1993-χρυσό, 2001, 2005-ασημένιο, 2022-χάλκινο, 2025).

Την Παρασκευή (12/9, 17:00) θ’ αντιμετωπίσει την Φινλανδία με φόντο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (14/9) και τη διεκδίκηση του δεύτερου χρυσού της ιστορίας της.

Η Γερμανία πήρε ώθηση από το τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου, η οποία βρήκε τον Ντα Σίλβα να διαμορφώνει με buzzer beater πίσω από το κέντρο του γηπέδου το 70-74 και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 στον… επίλογο του αγώνα (σκόραρε και ο Σρέντερ που μετρούσε 0/7 μέχρι το 30΄), πέτυχε την ανατροπή, απέναντι στη Σλοβενία που έμεινε από δυνάμεις και… ευστοχία στο κρισιμότερο σημείο.

Με 23 πόντους ο Φραντς Βάγκνερ οδήγησε την επίθεση της Γερμανίας, ενώ 20 με 1/9 τρίποντα μέτρησε ο Ντένις Σρέντερ. Από την Σλοβενία δεν αρκούσε το νέο νταμπλ νταμπλ του αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς (39π., 10ρ., 7ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91

Η Σλοβενία βρήκε στο πρώτο δεκάλεπτο και συγκεκριμένα στο τελευταίο τρίλεπτο το ξέσπασμα και το μακρινό σουτ που έψαχνε από το πρώτο τζάμπολ. Με το σκορ στο ισόπαλο 17-17, ο άστοχος μέχρι εκείνο το σημείο Ντόντσιτς «συνδέθηκε» για πρώτη φορά από τα 6,75 και με το δεύτερο κολλητό του στο 8΄ έδωσε στην ομάδα του αέρα έξι πόντων (19-25). Με τον Πρέπελιτς να παίρνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος από το τρίποντο και την άμυνα να μπαίνει στην εξίσωση, οι Σλοβένοι πάτησαν γκάζι και έκλεισαν το δεκάλεπτο με τη διαφορά στο +11 (21-32).

Στη δεύτερη περίοδο, οι Τάις, Βάγκνερ και Ομπστ απάντησαν με ένα επιμέρους σκορ 13-4 διαμορφώνοντας το 34-36 στο 15΄, αλλά ο Ντόντσιτς φάνηκε να… φορτίζεται και πάλι και με 10 προσωπικούς πόντους του μέχρι το ημίχρονο και έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Πρέπελιτς, όταν έβγαινε ο ΝΒΑερ για… ανάσες, οι Σλοβένοι έλεγξαν και πάλι τον αγώνα, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +6 (45-51).

Η Γερμανία ανέβασε την παραγωγικότητα της στην τρίτη περίοδο, αλλά δίχως τα μακρινά σουτ δεν μπορούσε να απειλήσει την Σλοβενία, ειδικά με τις «τρίποντες-ενέσεις» των Ντόντσιτς, Πρέπελιτς, που κρατούσαν σε απόσταση την ομάδα. Ωστόσο, δύο χαμένες επιθέσεις του συνόλου του Αλεξάντερ Σέκουλιτς στο τελευταίο λεπτό και ένα buzzer beater τρίποντο του Ντα Σίλβα πίσω από το κέντρο του γηπέδου, βοήθησαν τα «πάντσερ» να μπουν στον… επίλογο του αγώνα στο -4 (70-74).

Οι Γερμανοί συνέχισαν την πίεση τους στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου και με τους Ομπστ, Λο να «ζεσταίνονται» από τα 6,75, τα «πάντσερ» απάντησαν με επιμέρους σκορ 12-3, σημειώνοντας όχι μόνο την ανατροπή, αλλά εξασφαλίζοντας στο 33΄ και μία διαφορά 5 πόντων (82-77) για πρώτη φορά στον αγώνα. Και πάλι όμως οι Σλοβένοι βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι από τον Όμιτς και τον Ντόντσιτς από τα 6,75, για νέα ανατροπή, αλλά το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Σρέντερ στον αγώνα διαμόρφωσε το 88-86 υπέρ της Γερμανίας. Με τον Όμιτς να φορτώνεται με 5 φάουλ και να αφήνει γυμνή τη γραμμή ψηλών της Σλοβενίας και τους Ντόντσιτς, Πρέπελιτς να αστοχούν σε τρία κολλητά τρίποντα, τα «πάντσερ» εξασφάλισαν μία διαφορά από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (94-89 στο 1,5΄ για τη λήξη) και δεν απειλήθηκαν μέχρι το φινάλε από τους εξουθενωμένους Σλοβένους.

Οι συνθέσεις:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 11 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 5 (1), Βάγκνερ 23, Τάις 15, Σρούντερ 20 (1), Όλατς, Τίμαν 8 (1), Ομπστ 10 (3).

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 9, Νίκολιτς 4, Πρέπελιτς 13 (3), Μούριτς 4, Ράντοβιτς 4, Χρόβατ 11 (1), Όμιτς 7, Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (5).