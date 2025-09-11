Ηλιούπολη: «Το χτύπησαν πολύ άσχημα, η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς» – Μαρτυρία για τον 17χρονο που ξυλοκοπήθηκε άγρια από παρέα ανηλίκων

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος από συμμορία σε πάρκο στην Ηλιούπολη. Μάλιστα, οι ανήλικοι δράστες βιντεοσκόπησαν όλη την επίθεση. Στο ίδιο σημείο, είναι συχνές οι συμπλοκές τις νυχτερινές ώρες, με τους κατοίκους να μην τολμούν να αντιδράσουν.

Υπενθυμίζεται ότι την επίθεση δέχθηκε ένας δεκαεπτάχρονος, ο οποίος περικυκλώθηκε από την παρέα 6 συνομηλίκων του, οι οποίοι άρχισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να τον βρίζουν και να τον απειλούν.

«Έκαναν το παιδί ασήκωτο στο ξύλο»

«Ήταν ένα παλικαράκι δεκατριών χρονών και πήγαν κάποιοι ξένοι, δικοί μας δεν ξέρω, και το έκαναν το παιδί ασήκωτο στο ξύλο. Το χτύπησαν πολύ άσχημα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο Star.

Η συμμορία των ανηλίκων επιτέθηκε στον δεκαεπτάχρονο στο παρκάκι, ακριβώς απέναντι από την παιδική χαρά. Τον έριξαν κάτω, τον γρονθοκόπησαν, ενώ δεν έφτανε μόνο αυτό, κάποιος από αυτούς άρχισε να τους βιντεοσκοπεί για να περηφανεύονται για τα κατορθώματά τους.

Το θύμα και ο πατέρας του κατήγγειλαν την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα. Μέσα σε λίγες ώρες εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες, ενώ μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους. «Από ό,τι μαθαίνω τον χτύπησαν πολύ άσχημα και δεν ήταν από δω, από την περιοχή, ήταν από άλλη περιοχή» ανέφερε μια γυναίκα.

Όμως, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό βίας στο συγκεκριμένο πάρκο. Οι κάτοικοι παρακολουθούν από τα μπαλκόνια, ανήλικους να βωμολοχούν, να απειλούν, να σπάνε αυτοκίνητα, απειλώντας οποιονδήποτε τολμήσει να μιλήσει.

Σημειώνεται ότι σε βάρος των νεαρών που ξυλοκόπησαν τον δεκαεπτάχρονο σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.