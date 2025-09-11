Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αποχαιρετά τον «αγαπητό φίλο της» Τσάρλι Κερκ – Η συνεργασία της με τον συντηρητικό ακτιβιστή

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αποχαιρετά τον «αγαπητό φίλο της» Τσάρλι Κερκ – Η συνεργασία της με τον συντηρητικό ακτιβιστή
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποχαιρέτησε με δική της ανάρτηση στο Facebook τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που έπεσε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε σοκ η παγκόσμια κοινότητα – O «μάρτυρας» του MAGΑ και οι πολιτικές αντιδράσεις

«Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, ο Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία», έγραψε η Γκίλφοϊλ.

«Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνεε πολλούς με το θάρρος και τις πεποιθήσεις του. Οι προσευχές μου είναι με την Έρικα, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με παρηγοριά και ειρήνη».

Τσάρλι Κερκ: Ορισμένοι θάνατοι από πυροβόλα «αξίζουν το κόστος» της οπλοκατοχής – Οι δηλώσεις του που είχαν προκαλέσει σάλο

Όταν η Γκίλφοϊλ μίλησε σε συγκέντρωση του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου του 2022, η Turning Point του Κιρκ είχε καλύψει τα έξοδα αμοιβή της – 60.000 δολάρια.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός – Μια φράση για τις μαζικές επιθέσεις και μετά ουρλιαχτά

Η Γκίλφοϊλ, κάποτε παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ και αργότερα αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, συνέβαλε στη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ του Κερκ και του πρώην συζύγου της Νιούσομ, η οποία οδήγησε τον συντηρητικό ακτιβιστή να γίνει καλεσμένος στο podcast του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια.


«Πριν από δύο εβδομάδες έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον κυβερνήτη Νιούσομ», είχε πει ο Κερκ, ηγέτης οργάνωσης Turning Point USA, στον Έξελ Μάικλσον του KTTV σχετικά με το πώς προέκυψε η παρουσία του στο podcast «This Is Gavin Newsom».

Διευκρίνισε επίσης ότι ο Νιούσομ τον κάλεσε προσωπικά πριν προσθέσει ότι «συνδέθηκαν μέσω της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ».

«Προφανώς, έχουν κοινό παρελθόν», πρόσθεσε τότε ο Κερκ.

Ο Τσάρλι Κερκ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχαν μια πολύ στενή προσωπική σχέση. Ο Κερκ θεωρούνταν έμπιστος φίλος και σύμβουλος του πρωτότοκου γιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Τραμπ Τζούνιορ, μετά την είδηση της δολοφονία του, τον περιέγραψε «σαν μικρό αδελφό».


Ο Κερκ υπηρέτησε επίσης ως προσωπικός βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Με πληροφορίες από: Daily Beast, Washington Post, The Atlantic

 

