Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αποχαιρετά τον «αγαπητό φίλο της» Τσάρλι Κερκ – Η συνεργασία της με τον συντηρητικό ακτιβιστή

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποχαιρέτησε με δική της ανάρτηση στο Facebook τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που έπεσε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, ο Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία», έγραψε η Γκίλφοϊλ.

«Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνεε πολλούς με το θάρρος και τις πεποιθήσεις του. Οι προσευχές μου είναι με την Έρικα, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με παρηγοριά και ειρήνη».

Όταν η Γκίλφοϊλ μίλησε σε συγκέντρωση του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου του 2022, η Turning Point του Κιρκ είχε καλύψει τα έξοδα αμοιβή της – 60.000 δολάρια.

Η Γκίλφοϊλ, κάποτε παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ και αργότερα αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, συνέβαλε στη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ του Κερκ και του πρώην συζύγου της Νιούσομ, η οποία οδήγησε τον συντηρητικό ακτιβιστή να γίνει καλεσμένος στο podcast του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια.

🔥 Gavin Newsom sits down with Charlie Kirk in one-on-one interview on the Democrat’s newly-launched podcast. Kirk: “We had a goal, could we move the youth vote 10 points in 10 years….we did it in 4 years, in large part thanks to you guys.” Newsom: “Charlie Kirk give us some… pic.twitter.com/jZLE15hQ5f — Citizen Caller (@CitizenCallerUS) March 6, 2025



«Πριν από δύο εβδομάδες έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον κυβερνήτη Νιούσομ», είχε πει ο Κερκ, ηγέτης οργάνωσης Turning Point USA, στον Έξελ Μάικλσον του KTTV σχετικά με το πώς προέκυψε η παρουσία του στο podcast «This Is Gavin Newsom».

Διευκρίνισε επίσης ότι ο Νιούσομ τον κάλεσε προσωπικά πριν προσθέσει ότι «συνδέθηκαν μέσω της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ».

«Προφανώς, έχουν κοινό παρελθόν», πρόσθεσε τότε ο Κερκ.

EXCLUSIVE: How did @GavinNewsom‘s interview with @charliekirk11 happen? Kirk says Newsom’s ex wife @kimguilfoyle connected the two of them. Kirk also tells me he was “surprised” that Newsom so quickly agreed with him that it’s “unfair” for those born as male to compete in… pic.twitter.com/JoGfmEGAMc — Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) March 7, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχαν μια πολύ στενή προσωπική σχέση. Ο Κερκ θεωρούνταν έμπιστος φίλος και σύμβουλος του πρωτότοκου γιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Τραμπ Τζούνιορ, μετά την είδηση της δολοφονία του, τον περιέγραψε «σαν μικρό αδελφό».

This isn’t my strong suit and I don’t even know how to begin to put into words the loss I am feeling right now over the assassination of Charlie Kirk. Charlie wasn’t just a friend — he was like a little brother to me – and to millions of people around the world – he was a true… — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 10, 2025



Ο Κερκ υπηρέτησε επίσης ως προσωπικός βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Με πληροφορίες από: Daily Beast, Washington Post, The Atlantic