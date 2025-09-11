Βγήκε ραντεβού με κάποιον που την είπε «ψωνισμένη» και αχάριστη – «Ήθελε να του επιστρέψω τα 60 ευρώ που ξόδεψε»

Πριν από μερικά χρόνια, η TikToker Lauren (@mynameislorenlol), έζησε μια τρομακτική εμπειρία, η οποία την οδήγησε στην απόφαση να μην ξαναβγεί «πολυέξοδα» πρώτα ραντεβού.

Αρνήθηκε να κάνει σχέση μαζί του και της ζήτησε 35 ευρώ από τον λογαριασμό που πλήρωσε στο ραντεβού – «Έκανε σαν κακομαθημένο παιδί»

Όταν σπούδαζε, είχε γνωρίσει έναν άνδρα που την ενδιέφερε, στη δουλειά της. Έψαξε και τον βρήκε στα social media.  Μετά από τριάντα δευτερόλεπτα, της έστειλε μήνυμα και της είπε πως, είχε αποφασίσει να τηλεφωνήσει στη δουλειά της για να βρει τον αριθμό της – και να της ζητήσει να βγούνε. Έτσι, την κάλεσε να βγουν και να πάνε σε αγώνα μπάσκετ. Εκείνη, συμφώνησε.

Στο ραντεβού, παρατήρησε κάποια προειδοποιητικά σημάδια.  Στον δρόμο, του τηλεφώνησε η μητέρα του, για να του πει πως, του έστειλε να δει πληροφορίες για ένα νέο τηλέφωνο, διαμέρισμα – κάτι, τέλος πάντων.Η Λορίν θεώρησε πως ήταν πολύ χαριτωμένο που η μητέρα του ήθελε να τον βοηθήσει.

Έφυγε στη μέση του ραντεβού γιατί εκείνος έφερε μαζί του και την μαμά του – «Κόντεψα να πνιγώ με τον καφέ μου»

Εκείνος όμως, παραπονιόταν και έδειχνε ενοχλημένος. Ήταν μάλιστα και κάπως επιθετικός – κάθε φορά που έχανε η ομάδα του, θύμωνε – δεν άντεχε όταν το παιχνίδι δεν είχε ευνοϊκή έκβαση.

“Mου ζήτησε πίσω τα λεφτά”

Μετά το παιχνίδι, τη συνόδευσε μέχρι το σπίτι της. Εκείνη τον ευχαρίστησε και τον αγκάλιασε στα γρήγορα. Δεν κανόνισαν επόμενο ραντεβού και δεν επικοινώνησαν.

Έφυγε εκνευρισμένη από ραντεβού που είχε βγει με άνδρα – «Είπε ότι η καριέρα για τις γυναίκες είναι μία φάση μέχρι να βρουν κάποιον να τις φροντίζει»

Μετά από μερικές ημέρες, της ευχήθηκε για χρόνια πολλά και της είπε ότι, θα ήθελε να την ξαναδεί. Ωστόσο την κατηγόρησε ότι του έκανε “ghosting”, κάτι που δεν ισχύει, αφού κανείς από τους δύο δεν πήρε πρωτοβουλία για κάτι περισσότερο.

Εξήγησε πως, θα το ήθελε αλλά έπρεπε να εστιάσει σε άλλα πράγματα.  Αναδρομικά, μετανιώνει που δεν του ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφερόταν.  Τότε εκείνος της είπε πως, πλήρωσε και για τους δύο στο ραντεβού. Αυτή απάντησε πως, ήταν δική του απόφαση και πως δεν του χρωστάει τίποτα.

Ο άνδρας απάντησε πως, του χρωστάει σεβασμό και άρχισε να κατηγορεί όλες τις γυναίκες από την πόλη της, λέγοντας πως έχουν “τουπέ” και είναι αχάριστες. Της έστειλε το ΙΒΑΝ ζητώντας της να του επιστρέψει τα 60 ευρώ που έδωσε για το εισιτήριο του αγώνα.

Τον μπλόκαρε, αλλά φοβόταν ότι θα την καταδίωκε – ξέρει πού δουλεύει. Ευτυχώς, δεν τον ξαναείδε.

Μετά το περιστατικό, δεν βγήκε ξανά με άνδρα που της πρότεινε να ξοδέψουν πολλά χρήματα στο πρώτο ραντεβού.  Γενικά, αποφάσισε να μην ασχοληθεί ξανά με άνδρες που ένιωθαν ότι τους οφείλει κάτι, μόνο και μόνο επειδή ξόδεψαν χρήματα για χάρη της.

 

