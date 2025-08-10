Έφυγε στη μέση του ραντεβού γιατί εκείνος έφερε μαζί του και την μαμά του – «Κόντεψα να πνιγώ με τον καφέ μου»

Σε όλα τα πρώτα ραντεβού υπάρχει αμηχανία. Μετά όμως, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο φιλική και η συνάντηση, περισσότερο υποσχόμενη. Εκτός αν, πηγαίνοντας στο ραντεβού, δεις ότι ο άλλος έχει φέρει και την μητέρα του και σε αντιμετωπίζει ήδη ως κανονικό μέλος της οικογένειάς τους.

“Ήταν κάτι που δεν περίμενα”

Μία γυναίκα, είχε την ελπίδα να βγει για καφέ και ευχάριστη συζήτηση – όχι να περάσει από ανάκριση σχετικά με τους μελλοντικούς της στόχους, τη θρησκεία και τις απόψεις της περί μητρότητας. Όσο αξιαγάπητη και αν ήταν η μητέρα του, η έκπληξη, μετέτρεψε την κατάσταση σε ένα άβολο βασανιστήριο.

Ενώ η συμβουλή της μητέρας, μπορεί πράγματι να βοήθησε τον άνδρα να γλιτώσει χρόνο, την ίδια στιγμή, στέρησε από την κοπέλα την ευκαιρία να συνδεθεί, να μιλήσει χωρίς άγχος και να εκφραστεί, ειδικά στην πρώτη τους συνάντηση. Συγκεκριμένα, η γυναίκα αυτή, γνώρισε τον Κέβιν πριν από μερικές εβδομάδες μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Μέχρι να βγουν ραντεβού, όλα έδειχναν φυσιολογικά. Στα μηνύματα, όλα πήγαιναν καλά.

Ο Κέβιν ήταν ευγενικός, δεν της φαινόταν επικίνδυνος και έδειχνε να πληροί αρκετά από τα κριτήριά της. Έτσι, του ζήτησε να βρεθούν για καφέ, θεωρώντας ότι θα είναι άνετα και ήρεμα. Έφτασε πιο νωρίς και, πίνοντας τον καφέ της, προσπαθούσε να ηρεμήσει από το άγχος.

“Και τότε, τον είδα να μπαίνει στο καφέ…με μια άλλη γυναίκα. Στην αρχή φαντάστηκα ότι μπορεί να είναι αδελφή, φίλη ή συνάδελφός του. Τίποτα από αυτά“, εξήγησε.

“Νόμιζα ότι μου κάνει φάρσα”

“Ήρθε, με αγκάλιασε και μετά, δείχνοντας προς την γυναίκα, είπε: “Από δω η μητέρα μου!’ Ήθελε πολύ να σε γνωρίσει! Εγώ άρχισα να γελάω γιατί νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Κάθε άλλο. Η μητέρα του κάθισε απέναντί μου και άρχισε να μου κάνει ανάκριση για να δει αν είμαι κατάλληλη νύφη”.

“Χωρίς να θέλω να είμαι άδικη, η γυναίκα ήταν ευγενέστατη, αλλά με ξάφνιασε. Κάποια στιγμή τον ρώτησα αν η μητέρα του θα μείνει όλη την ώρα και ο Κέβιν μου απάντησε πως πάντα έτσι κάνουν. Οι συμβουλές της μητέρας του, τον βοηθούν και δεν χάνει τον χρόνο του. Κόντεψα να πνιγώ με τον καφέ μου” εξιστόρησε.

Ήδη ήταν άβολο που ήρθε στο ραντεβού με την μητέρα του, αυτό που της φαινόταν απίστευτο, ήταν το γεγονός ότι το έχει σύστημα, να την φέρνει στα ραντεβού του, χωρίς προειδοποίηση.

Έτσι, έμαθε πως, η μητέρα του Κέβιν έχει γνωρίσει όλες τις κοπέλες με τις οποίες έχει βγει φέτος ο γιος της.

Για δέκα λεπτά, η μητέρα του Κέβιν της έκανε αδιάκριτες ερωτήσεις, σχετικά με τη θρησκεία και αν θέλει να κάνει παιδιά. Τελικά, η γυναίκα σηκώθηκε, είπε ότι θα φύγει και αποχώρησε.

Μόλις πλήρωσε τον καφέ της, κατάφερε να χαμογελάσει στον Κέβιν και την μητέρα του φεύγοντας.

“Αργότερα, ο Κέβιν μου έστειλε μήνυμα και με κατηγόρησε πως δεν έδειξα κανέναν σεβασμό, δεν έδωσα ούτε σ’ εκείνον, αλλά ούτε και στην μητέρα του μια ευκαιρία, όπως θα ήταν δίκαιο. Έδειξα τη συνομιλία στις φίλες μου. Οι μισές γέλασαν και, οι άλλες μου είπαν ότι έπρεπε να μείνω και να είμαι ευγενική” είπε η γυναίκα.

“Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν αυτό που περίμενα στο πρώτο μου ραντεβού”.

Εσείς, τι πιστεύετε;

Ήταν αγένεια εκ μέρους της που σηκώθηκε και έφυγε;