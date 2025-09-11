Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Με… αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος στην Κρήτη καθώς μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη την ώρα που κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα – Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις Αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ένας 57χρονος Γερμανός τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost ο 57χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που κινούνταν σε δρόμο του Σπηλίου, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του.