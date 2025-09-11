Ηλιούπολη: Χειροπέδες σε 4 ανήλικους για τον άγριο ξυλοδαρμό του 18χρονου – Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων, ανάμεσα στους οποίους και δύο κορίτσια, προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές για τον άγριο ξυλοδαρμό του 18χρονου το βράδυ της Δευτέρας (8/9), σε πάρκο της Ηλιούπολης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 18χρονο, του κατάφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια διέφυγαν. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα εμπλεκόμενα κορίτσια βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε βάρος του αγοριού.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) στην Ηλιούπολη, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, ηλικίας 15 και 16 ετών. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ, οι τέσσερις ανήλικοι προσέγγισαν τον 18χρονο σε πάρκο της περιοχής. Ενώ το αγόρι συνομιλούσε με άλλες τρεις ανήλικες, με πρόσχημα την επίλυση προσωπικών τους διαφορών, αρχικά μία εκ των κατηγορουμένων τον χαστούκισε.

Στη συνέχεια, ο 15χρονος και ο 16χρονος επιτέθηκαν στον 18χρονο, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο κα το σώμα, με αποτέλεσμα το αγόρι να τραυματιστεί και να πέσει στο έδαφος. Τότε, οι δράστες του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίαιου επεισοδίου, οι δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν την επίθεση, ενώ εξύβριζαν τον 18χρονο και τις τρεις ανήλικες που βρισκόταν στο σημείο μαζί του. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους τέσσερις κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν. Επιπλέον, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σε βάρος των ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.