Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28/5)

Oι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης στην GBL στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, καθώς και τα ματς των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 Eurosport 1 Γιανίκ Σίνερ-Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο Roland Garros Τένις

14:50 Eurosport 1 Μαρία Σάκκαρη- Κλερ Λιου Roland Garros τένις

15:50 Eurosport 2 Αρίνα Σαμπαλένκα-Έλσα Ζάκμοντ Roland Garros τένις

16:00 Eurosport 1 Στέφανος Τσιτσιπάς-Ματέο Αρνάλντι Τένις Roland Garros τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Greek Basketball League

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός-ΑΕΚ Greek Basketball League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

