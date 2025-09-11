Τζον Λένον: Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του

Η νέα αίτηση αποφυλάκισης του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, του ανθρώπου που δολοφόνησε το πρώην μέλος των Beatles, Τζον Λένον το 1980 στο Μανχάταν, απορρίφθηκε για 14η φορά, όπως ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της Νέας Υόρκης.

Ο 70χρονος Τσάπμαν εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής αποφυλακίσεων στις 27 Αυγούστου και η απόφαση δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο, από το αρμόδιο υπουργείο των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο Λένον πυροβολήθηκε θανάσιμα τη νύχτα της 8ης Δεκεμβρίου 1980, από τον 25χρονο τότε Τσάπμαν καθώς επέστρεφε μαζί με την σύζυγό του, Γιόκο Όνο στο διαμέρισμά τους, στο Upper West Side. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο στον Τσάπμαν σε ένα αντίτυπο του άλμπουμ του, «Double Fantasy».

Ο δολοφόνος συνελήφθη μέσα σε λίγα λεπτά, κοντά στον τόπο του εγκλήματος έχοντας στα χέρια του, το μυθιστόρημα του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, «The Catcher in the Rye».

Το πλήρες πρακτικό από την πρόσφατη ακρόαση δεν είναι διαθέσιμο μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο Τσάπμαν στο παρελθόν είχε εκφράσει μεταμέλεια για την πράξη του.

«Ήξερα τι έκανα και ήξερα ότι ήταν κακό. Ήξερα ότι ήταν λάθος, αλλά ήθελα τη φήμη τόσο πολύ που ήμουν διατεθειμένος να κάνω τα πάντα και να αφαιρέσω μια ανθρώπινη ζωή», είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια, στο συμβούλιο αποφυλάκισης.

Ο Τσάπμαν εκτίει ποινή κάθειρξης από 20 έτη έως ισόβια στη σωφρονιστική μονάδα του Γκριν Χέιβεν, βόρεια της Νέας Υόρκης. Έχει δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου αίτημα αποφυλάκισης σε δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με το Associated Press.