Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Πραγματικά νέο παραγωγικό μοντέλο, είναι η εργατική εξουσία, ο σοσιαλισμός

«Πραγματικά νέο παραγωγικό μοντέλο είναι μόνο ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης που προτείνει το ΚΚΕ», τόνισε απόψε στην ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης”, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Κι αυτός είναι ο δρόμος της κατάργησης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και του αδηφάγου κέρδους. Είναι ο δρόμος της εργατικής εξουσίας, της λαϊκής διακυβέρνησης, του σοσιαλισμού».

Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε έντονη κριτική στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι το 95% των φορολογικών εσόδων προέρχεται πάλι από τα λαϊκά στρώματα, ενώ μένουν στο απυρόβλητο οι μεγάλοι όμιλοι και τα μονοπώλια και πρόσθεσε:

«Ένα κράτος που τα παίρνει από πολλούς για να τα δώσει στους λίγους», είπε ο κ. Κουτσούμπας και τόνισε:

«Η κυβέρνηση μιλά για τη “μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης”, με την οποία, τάχα, “το μέρισμα της ανάπτυξης μοιράζεται σε όλους τους Έλληνες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά”. Ωραία λόγια, αλλά παντελώς ψεύτικα. Η αλήθεια είναι ότι τις όποιες “φοροελαφρύνσεις” εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση δυο και τρεις φορές, με τους άδικους άμεσους και κυρίως έμμεσους φόρους, που δεν αντισταθμίζουν ούτε στο ελάχιστο τα ασήκωτα βάρη της ακρίβειας, των δαπανών για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, τα ενοίκια και τα στεγαστικά δάνεια. Ταυτόχρονα, όσα παρουσιάζονται ως “παροχές” προς τον λαό και τη νεολαία, αποτελούν είτε μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία που δημιουργεί τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, είτε “αδειανό πουκάμισο”, με την έννοια ότι δεν αφορούν παρά ελάχιστους ανθρώπους πραγματικούς και όχι δημιουργήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον κ. Μητσοτάκη».

Τόνισε, επίσης, ότι για τα προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτών «δεν βρήκε τίποτε να πει ο κ. Μητσοτάκης εδώ μέσα», όμως «πάνω εκεί καλλιεργήθηκε όλο αυτό το απόστημα της διαφθοράς και της ρεμούλας, που ήρθε στην επιφάνεια με πρώτα βιολιά τα διάφορα γαλάζια στελέχη» και «αυτό έχει το θράσος να ονομάζει ο κ. Μητσοτάκης παθογένεια».

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι στο πρώτο επτάμηνο του 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα εκτοξεύθηκε στα 7,96 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισ. ευρώ, δηλαδή, όπως είπε, «πλεόνασμα του πλεονάσματος», κατά 4 δισ. ευρώ, αλλά από αυτό η κυβέρνηση «επιστρέφει» στα νοικοκυριά το 1,7 δισ.

Την ίδια ώρα, συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας, «οι πιο άδικοι, οι πιο αντιλαϊκοί φόροι, οι έμμεσοι φόροι, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ξεπερνούν κάθε χρόνο το 60% των συνολικών φορολογικών εσόδων την τελευταία δεκαετία» και υπογράμμισε:

«Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και “μεταρρυθμίσεις” προς όφελος ουσιαστικά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, συγκεκριμένα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομίλων, με ιδιαίτερες -και όχι τυχαία- αναφορές στα κονδύλια που θα κατευθυνθούν στους ΝΑΤΟϊκούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στην πολεμική οικονομία, κάτι που, άλλωστε, αποτελεί στρατηγική επιλογή ολόκληρης της ΕΕ».

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό για το ενδιαφέρον αμερικανικών κολοσσών για τα ενεργειακά αποθέματα νότια της Κρήτης, ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε:

«Αλήθεια, από πότε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται από τις επιχειρηματικές προθέσεις του κάθε μονοπωλίου;».

«Σήμερα λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αναμονή. Ούτε μέχρι το 2027 που λέει ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει το “ταμείο” για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ούτε μέχρι να ετοιμαστούν οι διάφορες δήθεν “εναλλακτικές” λύσεις που μαγειρεύει το σύστημα, για να αλλάξει μόνο τα ρούχα του ο Μανωλιός και να τα βάλει αλλιώς», είπε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε:

«Ο λαός κάνει “ταμείο” στη ζωή του καθημερινά. Ξέρει την αλήθεια, και γι’ αυτό δεν θα δώσει καμία ανοχή στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να προχωρά ανεμπόδιστη το αντιλαϊκό έργο της».

«Αυτή η πολιτική δεν παίρνει από “rebranding”, κάθε λογής νέων και παλιότερων δήθεν Μεσσιών. Αυτή η πολιτική θέλει μόνον ανατροπή και ριζική εκ βάθρων αλλαγή».

Ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι «η κυβέρνηση παίζει χωρίς αντίπαλο» και αυτό το αποδίδουν στην «πολυδιάσπαση των δυνάμεων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, συνολικά της συστημικής αντιπολίτευσης», διευκρινίζοντας ότι η αιτία δεν είναι αυτή, αλλά, αντιθέτως, «οι ίδιες οι μεγάλες δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στο μεγάλο κεφάλαιο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Συνεπώς, αν αποδέχεσαι όλα τα παραπάνω, όπως κάνουν όλα τα άλλα κόμματα, αν “κοστολογείς” τις προτάσεις σου με βάση αυτά, καταλήγεις να βάζεις τις λαϊκές ανάγκες στην “προκρούστεια κλίνη”. Να ψάχνεις από πού θα κόψεις για να δώσεις κάτι -ποτέ όμως από τα κέρδη του κεφαλαίου. Να παραπονιέσαι ότι ο πρωθυπουργός “αντιγράφει τις προτάσεις σου”, όπως κάνει όλη την ώρα το ΠΑΣΟΚ. Ή να μιλάς για “πατριωτικές εισφορές” και να δίνεις εύσημα πατριωτισμού στους εκμεταλλευτές του λαού, σε αυτούς που μόνη τους πατρίδα έχουν τα κέρδη τους, αφού και τα μικρά παιδιά ξέρουν ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα.

Σε τέτοιες πολιτικές δυνάμεις, βέβαια, μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να αναζητήσει και να βρει και τις συναινέσεις που αναζητά, για την περιβόητη “πολιτική σταθερότητα” που επικαλείται, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά “σταθερότητα” στην επέλαση στα δικαιώματα του λαού».

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι η πραγματική αντιπολίτευση είναι ένα «”υπόγειο ρεύμα” αντίστασης και αμφισβήτησης, λαϊκών στρωμάτων, εργαζομένων, “μαχόμενων” εκπαιδευτικών και υγειονομικών, που προοδευτικά δυναμώνει και που αύριο μπορεί να συνενωθεί σε ένα μεγάλο, πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα, ταξικά προσανατολισμένο με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση» για την οριστική ανατροπή του συστήματος και πρόσθεσε:

«Αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα και εκεί θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις το ΚΚΕ».

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δημόσια υγεία και στις εξαγγελίες για το «νέο ΕΣΥ», μιας πολιτικής «που έχει διπλό χαρακτήρα, εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας και γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα» και πρόσθεσε:

«Κοιτάξτε μόνο τι γίνεται εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Από τις 70 χειρουργικές αίθουσες, 22 είναι κλειστές, όχι επειδή δεν υπάρχει ανάγκη -κάθε άλλο- αλλά γιατί λείπουν νοσηλευτές και αναισθησιολόγοι. Αν λειτουργούσαν αυτές οι αίθουσες, θα γίνονταν 15.000 περισσότερα χειρουργεία το χρόνο, όσες και οι λίστες αναμονής για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και για να γίνει αυτό, χρειάζονται μόλις 30 αναισθησιολόγοι και 150 νοσηλευτές. Μιλάμε για ένα κόστος αμελητέο μπροστά στα δισεκατομμύρια που χαρίζει το κράτος για τα προνόμια των λίγων και για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Αλλά βλέπετε, αν γίνει αυτό, θα χάσει πελατεία ο ιδιωτικός τομέας, ο αγαπημένος του κ. Γεωργιάδη και των συνδαιτυμόνων του.

Γι’ αυτό, αντί για προσλήψεις, η κυβέρνηση μετακινεί γιατρούς πέρα-δώθε, διαλύει τμήματα, αφήνει κενά 30% στις οργανικές θέσεις, καλύπτει τρύπες με επικουρικούς και συμβασιούχους.

Στο Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, υπάρχουν 400 κενές οργανικές θέσεις, ενώ το ίδιο το νοσοκομείο -που λειτουργεί ως ΝΠΙΔ- παρουσιάζει κέρδη 33 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τη χυδαιότητα να υπάρχουν κέρδη από τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων, με εργολαβικούς εργαζόμενους και ελαστικές σχέσεις… Στο Παπανικολάου, ιδιωτική διαγνωστική εταιρεία αναλαμβάνει, με το αζημίωτο, την εξ αποστάσεως διάγνωση αξονικών τομογραφιών. Δηλαδή, αντί να προκηρύξουν και να καλύψουν τις 8 κενές θέσεις ακτινοδιαγνωστών -από τις 18 που προβλέπονται- πετάνε το “φιλέτο” στους ιδιώτες».

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «αντιπαιδαγωγικό» και «ταξικό έκτρωμα» την εξαγγελία «εθνικό απολυτήριο» και πρόσθεσε ότι σε αυτό ήδη ο κ. Μητσοτάκης συναντά τη συναίνεση του κ. Ανδρουλάκη.

«Ήδη ανοίγουν σαμπάνιες οι μεγάλες αλυσίδες της παραπαιδείας. Αφού, όμως, τους “καίει” τόσο το γεγονός ότι το Λύκειο έχει χάσει τη μορφωτική του αποστολή, τότε γιατί επιβάλλουν την Τράπεζα Θεμάτων που εκ των πραγμάτων σηματοδοτεί κυνηγητό των “SOS” και αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να τρέχουν την ύλη με επίκεντρο τους μαθητές πρώτης ταχύτητας. Προφανώς, άλλες είναι οι στοχεύσεις τους. Βλέπετε, χρειάζονται πελατεία και τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που ανοίγουν αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά τις πύλες τους, ή καλύτερα τις εξώπορτες των πολυκατοικιών που τα στεγάζουν, και όσα θα ανοίξουν τα επόμενα χρόνια».

Ειδικότερα, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στα έργα της Θεσσαλονίκης:

«Δεν μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τις τραγικές καθυστερήσεις του ΜΕΤΡΟ, του οποίου η επέκταση στα δυτικά μετατρέπεται και αυτή σε σύντομο ανέκδοτο, αλλά και για την ανεπάρκεια του ΟΑΣΘ», είπε και συνέχισε:

«Με την ευκαιρία της παρουσίας μας εδώ, θα θέλαμε να κάνουμε και μια ξεχωριστή σύντομη αναφορά στο σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Κόντρα στην πολιτική του κόστους και του κέρδους, της εμπορευματοποίησης, ο λαός της περιοχής, η νεολαία, χρειάζονται να ενταχθεί ο χώρος της ΔΕΘ σε έναν ενιαίο σχεδιασμό, μαζί με άλλους όμορους χώρους, όπως αυτός του Γ’ Σώματος Στρατού μετά από μετεγκατάστασή του, και κατάργηση του ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου, ή ο χώρος του πρώην 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και της περιοχής του πρώην συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής. Και να αξιοποιηθούν για επέκταση των χώρων πρασίνου, για τη διαμόρφωση ενός πραγματικού μητροπολιτικού πάρκου, με δυνατότητα για χρήσεις αθλητισμού και πολιτισμού, καθώς επίσης για εγκατάσταση και άλλων απαραίτητων υποδομών».

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε «στο κυβερνητικό σχέδιο» δημιουργίας έξι μονάδων καύσεως απορριμμάτων, δηλώνοντας την αντίθεση του για περιβαλλοντικούς λόγους και φέρνοντας ως παράδειγμα τις αντιδράσεις που ακύρωσαν ανάλογο εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ