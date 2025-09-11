Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Την αναγκαιότητα ύπαρξης Μητροπολιτικού Πάρκου στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μετά την ανάπλασή του με πολλαπλές πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες για τον λαό της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους, τους νέους και με αρκετό πράσινο στο κέντρο της πόλης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δηλώσεις του μετά από συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο και το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΘ.

Εκφράζοντας ανησυχία για τα νέα σχέδια που αφορούν τη ΔΕΘ, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μικροί επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπογράμμισε ότι στηρίζει την πρόταση των εργαζομένων να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παραγωγικοί φορείς και κυρίως οι μαζικοί λαϊκοί φορείς της Θεσσαλονίκης, και να έχουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτό.

«Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση όπως πάντα, κατ’ αρχάς με το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και σε συνέχεια με το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΘ στο πλαίσιο της επίσκεψής μας εδώ στη Θεσσαλονίκη», δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Επισημάναμε, αφού ενημερωθήκαμε, τις ανησυχίες μας για τα νέα πρότζεκτ και τα νέα σχέδια που αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον χώρο τον συγκεκριμένο. Τονίσαμε την πάγια θέση του ΚΚΕ για αναγκαιότητα ύπαρξης Μητροπολιτικού Πάρκου με πολλές πολλαπλές πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες για τον λαό της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους, τους νέους με αρκετό πράσινο στο κέντρο της πόλης και βεβαίως με διεύρυνση αυτού του χώρου και όμορων χώρων που είναι διαθέσιμοι, όπως για παράδειγμα είναι το Γ’ Σώμα Στρατού, που μπορεί να μεταφερθεί αλλού, το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο που δεν χρειάζεται να είναι μέσα στον ιστό και στο κέντρο της πόλης και μια σειρά τέτοια ζητήματα και θέσεις που έχουμε πάγια ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ταυτόχρονα επισημάναμε την αναγκαιότητα, όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα να ενισχυθούν κυρίως οι μικροί επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι το κύριο ζητούμενο εδώ και όχι αυτό που είναι στρατηγική και επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης, σήμερα, και με τις νέες προτάσεις της. Φοβόμαστε για ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, διεθνικών και πολυεθνικών μονοπωλίων και ομίλων» τόνισε και πρόσθεσε:

«Και σ’ αυτή την κατεύθυνση βεβαίως στηρίζουμε και την πρόταση των εργαζομένων να εκφράζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παραγωγικοί φορείς και κυρίως οι μαζικοί λαϊκοί φορείς της Θεσσαλονίκης και να έχουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτό και όχι βέβαια να έρθει μία διορισμένη δοτή διοίκηση από το Υπερταμείο ή από οπουδήποτε αλλού, η οποία θα υπηρετεί συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιδιώξεις κυβερνητικές και σημερινής ή όποιας κυβέρνησης αστικής αύριο».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ενημερώθηκε για το επικαιροποιημένο σχέδιο ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, την εξέλιξη της 89ης ΔΕΘ και τον κοινωνικό ρόλο της ΔΕΘ-HELEXPO από τον πρόεδρο της ΔΕΘ – HELEXPO, Τάσο Τζήκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο Κυριάκο Ποζρικίδη.

«Η τελική λύση που φαίνεται ότι δρομολογείται μετά τη συνάντησή μας το Σάββατο με τον πρωθυπουργό είναι να έχουμε και Πάρκο και Έκθεση στο κέντρο της πόλης με το Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο να είναι το αποτέλεσμα του μεγάλου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που κάναμε», τόνισε ο κ. Τζήκας.