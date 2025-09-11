Politico: Συνάντηση των πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης στην Βιέννη για τον προϋπολογισμό των 1,8 τρισ. της Ε.Ε.

Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης θα συναντηθούν στη Βιέννη για να συγκροτήσουν ένα κοινό μέτωπο πριν από δύο χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Politico.

Είναι η πρώτη φορά που κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και των Σκανδιναβικών χωρών, συγκεντρώνονται στην ίδια αίθουσα για να αναπτύξουν μια στρατηγική σχετικά με την πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 1,816 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα μπλοκ ενόψει των συνομιλιών με χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία που τάσσονται υπέρ των υψηλότερων δαπανών, ιδίως για τη γεωργία και τη χρηματοδότηση των φτωχότερων περιφερειών.

Από την παρουσίαση του προϋπολογισμού στις 16 Ιουλίου, οι αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών κρατών είχαν τον χρόνο για να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρήματα θα κερδίσουν ή θα χάσουν από το νέο σχέδιο δαπανών της Επιτροπής. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μόλις ξεκίνησαν αλλά στο παρασκήνιο οι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει ήδη να καταστρώνουν σχέδια.

Μοιρασμένο σε δύο στρατόπεδα το ευρωπαϊκό μπλοκ

Σε κάθε διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, οι χώρες με παρόμοια συμφέροντα συνασπίζονται για να αναπτύξουν κοινές γραμμές επίθεσης, πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις με την Επιτροπή και μοιράζονται πρακτικά καθήκοντα, όπως η δοκιμή της φόρμουλας με την οποία κατανέμονται τα χρήματα.

Ο απώτερος στόχος είναι να κερδίσουν το αντίπαλο στρατόπεδο, να κερδίσουν τις διαπραγματεύσεις και να κατευθύνουν τον προϋπολογισμό-μαμούθ της ΕΕ πιο κοντά στις προτεραιότητές τους.

«Με όρους ποδοσφαίρου, πρόκειται για ένα στημένο κομμάτι. Είναι κάτι φυσιολογικό», δήλωσε στο Politico ο Πολωνός ευρωβουλευτής Γιάνους Λεβαντόφσκι, ο οποίος διετέλεσε επίτροπος προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2010 έως το 2014.

Οι 27 χώρες της ΕΕ συσπειρώνονται σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι εύπορες χώρες, από τη Σουηδία έως τη Γαλλία, οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Γενικά τάσσονται υπέρ ενός μικρότερου ευρωπαϊκού ταμείου με χαμηλές δαπάνες.

Το αντίπαλο στρατόπεδο, γνωστό ως «Φίλοι της Συνοχής» είναι μια ευρεία συμμαχία χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, που τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού και των ταμείων συνοχής, που στηρίζουν τις φτωχότερες περιοχές στην Ε.Ε.

Ωστόσο υπάρχουν αντιθέσεις εντός των δύο στρατοπέδων. Για παράδειγμα η Γαλλία είναι υπέρ των υψηλότερων δαπανών στον τομέα της γεωργίας και συμφωνεί με την Πολωνία, που ηγείται του αντίπαλου στρατοπέδου. Η Πολωνία, ως η χώρα που λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι επικεφαλής των «Φίλων της Συνοχής».

Οι χώρες, όμως, προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσα στις δικές τους ομάδες. Στην ομάδα που θα συναντηθεί στη Βιέννη την Πέμπτη θα συμμετέχουν οι δύο μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της Ε.Ε., η Γαλλία και η Γερμανία.

«Στο τέλος, είναι η Γαλλία και η Γερμανία που συμφωνούν στο ποσό (σ.σ. του προϋπολογισμού) και εμείς τα κανίς ακολουθούμε», δήλωσε ανώνυμα διπλωμάτης της ΕΕ.