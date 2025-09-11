Συναγερμός στις ΗΠΑ: Απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών – Έρευνες από την αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ, έπειτα από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα το Sky News, οι αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν ενδελεχείς ελέγχους στο κτίριο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απειλή δεν θεωρήθηκε αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του DNC.

«ΛΗ αστυνομία του Καπιτωλίου πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο του κτιρίου», αναφέρουν. «Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του DNC, Ken Martin, η πολιτική βία σε κάθε μορφή της δεν έχει θέση στη χώρα μας. Είμαστε ευγνώμονες στην αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και στην ασφάλεια του κτιρίου του DNC για την άμεση και επαγγελματική αντίδρασή τους».

