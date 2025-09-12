Τροχαίο στα Χανιά: Ένας σοβαρά τραυματίας έπειτα από εκτροπή αυτοκινήτου

Φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Σταλό Χανίων τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (11/9), με τον οδηγό του εμπλεκομένου αυτοκινήτου να φέρει εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα. Το όχημα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από πολίτες που ήταν στο σημείο, ενώ άμεσα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της Πυροσβεστικής επιλήφθηκαν του καθαρισμού του οδοστρώματος, για την αποφυγή προβλημάτων σε διερχόμενα άλλα οχήματα.

Ο οδηγός σύμφωνα με την ενημέρωση, είχε τις αισθήσεις του αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έρευνά το ανακριτικό της τροχαίας Χανίων.

