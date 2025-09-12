Σάκης Κατσούλης: «Δεν είναι όλα στα χέρι μας αλλά είναι στο χέρι μας να μην τα παρατάμε»

Ο Σάκης Κατσούλης έχει προκαλέσει ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς πριν λίγες ημέρες αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει αιφνίδια βαρηκοΐα.

Μάλιστα, την Πέμπτη (11/9), ο πρώην παίκτης του Survivor έκανε μια νέα ανάρτηση στα Instagram Stories του, στην οποία δεν ανέφερε κάποια νεότερη εξέλιξη για την υγεία του, αλλά έστειλε ένα πιο γενικό μήνυμα: ότι δεν είναι στο χέρι μας όλα, όμως είναι στο χέρι μας να μην τα παρατάμε.

«Καλησπέρα, ομάδα. Η λύση χρειάζεται πίστη, υπομονή και θετική σκέψη. Η ζωή συνεχίζεται, και μαζί της και εμείς. Δεν είναι όλα στα χέρι μας, αλλά είναι στο χέρι μας είναι να μην τα παρατάμε. Keep going, guys», έγραψε στο προφίλ του στο Instagram.