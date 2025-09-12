Μαίρη Συνατσάκη: Εξήγησε τον λόγο για τη νέα μετακόμιση – «Γιατί να μένω εδώ και να νιώθω ότι με έχουν πιάσει και κότσο;»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαίρη Συνατσάκη
Φωτογραφία: Instagram/mairiboo

Πριν από λίγο καιρό η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε πως μαζί με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους μετακόμισαν σε νέο σπίτι. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια και ηθοποιός αλλάζει κατοικία, κάτι που έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημιουργός περιεχομένου εξήγησε τον λόγο που έχει πάρει την συγκεκριμένη απόφαση αρκετές φορές, σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube. Μάλιστα, η Μαίρη Συνατσάκη αναφέρθηκε και στο θέμα της αγοράς σπιτιού, στην οποία δεν έχει προχωρήσει, εκφράζοντας την δική της άποψη για το ζήτημα αυτό.

Στη διάρκεια του βίντεο, η ηθοποιός και παρουσιάστρια είπε πως: «Δεν έχω μανία, η επιθυμία μου δεν είναι να μετακομίζω συχνά. Καθόλου! Δεν μπορώ για πολύ καιρό να αισθάνομαι ότι για παράδειγμα αυτό που πληρώνω δεν είναι αυτό που αξίζει να πληρώνω.

Σε πολλές περιπτώσεις για κάποιο λόγο μπορεί να έπρεπε να πάρω μια πολύ γρήγορη απόφαση για το πού θα πάω και άρχιζα μετά να συνειδητοποιώ τη μούρλα του κάθε ιδιοκτήτη που αποτυπωνόταν και σε χρήματα και σε απαιτήσεις και αυτό το πράγμα με έβαζε σε μια διαδικασία να λέω: “Γιατί να είμαι εγώ εδώ;”».

«Είμαι ένας άνθρωπος που το ζει το σπίτι του 100%. Οπότε αν νιώθω ότι έχω έναν παράλογο ιδιοκτήτη, ότι τα χρήματα που μου έχουν ζητηθεί, θα μου πεις δεν ήξερες ποια είναι τα χρήματα; Ναι αλλά όσο ζεις σε ένα σπίτι αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι και τα μειονεκτήματά του. Γιατί να μένω εδώ και να νιώθω ότι με έχουν πιάσει και κότσο; Ή γιατί να μένω σε ένα σπίτι που είναι φορτωμένο με αναμνήσεις και πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν;

Έχω φύγει από σπίτι επειδή έχω χωρίσει… Δεν έχω ένα συγκεκριμένο λόγο. Απλώς επειδή το σπίτι μου είναι το ασφαλές μου μέρος, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με κάτι το οποίο νιώθω ότι μπορεί να έχει μέσα αδικία ή να μην με καλύπτει… Έχω περάσει από σπίτια που δεν μπορούσες να κρεμάσεις ένα κάδρο γιατί ήταν τρελός ο ιδιοκτήτης. Λες και όταν φεύγεις δεν έχεις δώσει εγγύηση», εξήγησε στη συνέχεια η Μαίρη Συνατσάκη.

Σχετικά με το θέμα της αγοράς ενός σπιτιού, ανέφερε πως: «Δεν το αγοράσαμε αυτό το σπίτι. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο εύκολα κάποιος από την δική μας την γενιά, μπορεί να αγοράσει σπίτι. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, είναι τρελά τα ποσά που χρειάζονται. Το θράσος των ανθρώπων στο να σου ζητάνε χρήματα, μετρητά για παράδειγμα, μεγάλα ποσά! Μου φαίνεται ένα από τα άπιαστα όνειρα το να μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι».

