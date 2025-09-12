Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή: «Με αγαπούσες σαν δικό σου παιδί…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μάρκος Σεφερλής

Πολύ δύσκολες ώρες περνάει ο Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος πενθεί την απώλεια του πολυαγαπημένου του θείου. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης με μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram, προκειμένου να «αποχαιρετήσει» τον συγγενή του.

Ο Μάρκος Σεφερλής κοινοποίησε, στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία του χαμογελαστού θείου του. Στη δημοσίευσή του ο ηθοποιός μίλησε για την βαθιά σχέση αγάπης που είχε με τον συγγενή του, σημειώνοντας πως: «Πάντα όταν ερχόσουνα στο θέατρο, έπαιζα μόνο για σένα».

Συγκεκριμένα, ο λαοφιλής καλλιτέχνης έγραψε: «Ήσουν ο κηδεμόνας μου στο σχολείο, επειδή ήξερες περισσότερα γράμματα από τον πατέρα μου! Και φούσκωνες από υπερηφάνεια όταν άκουγες τους δασκάλους – καθηγητές να σου λένε καλά λόγια για μένα! Έκλαιγες στο θέατρο από χαρά, όταν έβλεπες την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό μου! Και πάντα ήσουν δίπλα μου στα δύσκολα και υλικά και ψυχικά! Γιατί με αγαπούσες σαν δικό σου παιδί!

Γι’ αυτό κι εγώ, περνώντας τα χρόνια, βάζοντας και μερικά κιλά παραπάνω, φορώντας κι ένα μουστάκι στο θέατρο ή την τηλεόραση, άρχισα να σου μοιάζω! Αυτό μου έλεγαν όλοι όταν με έβλεπαν με μαγουλάκια και μουστάκι: “Ίδιος ο θείος σου!”. Που τελικά, έγινες ο “θείος” όλων στο θέατρο, αφού έτσι σε αποκαλούσαν όλοι οι συνάδελφοί μου! Γιατί έβλεπαν στο πρόσωπό σου τον δικό τους θείο, έναν ανοιχτόκαρδο άνθρωπο με χιούμορ, κωμικό ταπεραμέντο, τσαχπινιά, αλλά και με έναν καλό λόγο για όλους! Έτσι σε αποκαλούσαν και στο αγαπημένο σου Facebook, εκεί που μοίραζες σοφία και χαμόγελα, εκεί που έδινες μάχες για μένα, δηλώνοντας πάντα πόσο περήφανος είσαι που με έχεις ανιψιό!

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δηλώσω κι εγώ πόσο περήφανος είμαι που σε είχα θείο! Και πάντα όταν ερχόσουνα στο θέατρο, έπαιζα μόνο για σένα! Για να σε βλέπω να γελάς! Να γελάς και να καμαρώνεις, κοιτάζοντας γύρω σου, για να δεις αν ο κόσμος βλέπει τη χαρά σου! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα! Χαρούμενο, χαμογελαστό και περήφανο! Καλό ταξίδι αγαπημένε μου θείε! Αγαπημένε “θείε” όλων μας!».

