Πρίγκιπας Χάρι: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, καθώς υπόσχεται βοήθεια σε χιλιάδες τραυματίες στον πόλεμο της Ουκρανίας

Φωτογραφία: Reuters

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο στο πλαίσιο του έργου του για τους Αγώνες Invictus και για να υποστηρίξει τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες βετεράνους της Ουκρανίας.

Ο Δούκας του Σάσεξ πέταξε στην Πολωνία και στη συνέχεια πήρε το τρένο για την ουκρανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το πρωί της Παρασκευής.

Είναι η πρώτη του επίσκεψη στο Κίεβο, το οποίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους κρουζ μόλις πριν από δύο ημέρες, την ίδια νύχτα που πολλά ρωσικά επιθετικά drones παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκαν.

«Έπρεπε να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου και τη βρετανική κυβέρνηση για να βεβαιωθώ ότι ήταν εντάξει», είπε σήμερα.

Ο Χάρι, ο οποίος είχε ένα επιτυχημένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υποστηρίξει τα φιλανθρωπικά του ιδρύματα και να συναντήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, δήλωσε ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να βοηθήσει τους Ουκρανούς στρατιώτες και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που τραυματίστηκαν στον τριετή πόλεμο με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη διαδικασία ανάκαμψης», σημείωσε.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε να εξανθρωπίζουμε τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο και αυτά που βιώνουν. Πρέπει να το έχουμε στο προσκήνιο της σκέψης των ανθρώπων. Ελπίζω ότι αυτό το ταξίδι θα βοηθήσει να το συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι, επειδή είναι εύκολο να απευαισθητοποιηθούν σε ό,τι έχει συμβεί».

 

