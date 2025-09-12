Τηλεθέαση (11/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Τηλεθέαση
Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (11/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 20,8%
  • Σήμερα 20%
  • Ώρα Ελλάδος 13,2%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 16,7%
  • Καλοκαίρι παρέα 12,7%
  • 10 παντού 11%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 18,7%
  • Live News 15%
  • Καθαρές κουβέντες 7,6%
  • Power Talk 5,1%
  • Το ‘χουμε 5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 25,8%
  • Σήμερα 12,3%
  • Ώρα Ελλάδος 8,6%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 12,4%
  • Αταίριαστοι 9,7%
  • 10 παντού 4,2%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 15,3%
  • Live News 12,2%
  • Καθαρές κουβέντες 5,9%
  • Power Talk 3,5%
  • Το ‘χουμε 3,9%

