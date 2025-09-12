Τηλεθέαση (11/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (11/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 20,8%

Σήμερα 20%

Ώρα Ελλάδος 13,2%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 16,7%

Καλοκαίρι παρέα 12,7%

10 παντού 11%

Απογευματινή ζώνη

Τροχός της Τύχης 18,7%

Live News 15%

Καθαρές κουβέντες 7,6%

Power Talk 5,1%

Το ‘χουμε 5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 25,8%

Σήμερα 12,3%

Ώρα Ελλάδος 8,6%

Ζώνη 10-1

Καλοκαίρι παρέα 12,4%

Αταίριαστοι 9,7%

10 παντού 4,2%

Απογευματινή ζώνη