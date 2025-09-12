Τηλεθέαση (11/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (11/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 20,8%
- Σήμερα 20%
- Ώρα Ελλάδος 13,2%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 16,7%
- Καλοκαίρι παρέα 12,7%
- 10 παντού 11%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 18,7%
- Live News 15%
- Καθαρές κουβέντες 7,6%
- Power Talk 5,1%
- Το ‘χουμε 5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 25,8%
- Σήμερα 12,3%
- Ώρα Ελλάδος 8,6%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 12,4%
- Αταίριαστοι 9,7%
- 10 παντού 4,2%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 15,3%
- Live News 12,2%
- Καθαρές κουβέντες 5,9%
- Power Talk 3,5%
- Το ‘χουμε 3,9%