Πρίγκιπας Χάρι: Συναντά τον βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά έπειτα από 18 μήνες – Οι ελπίδες για συμφιλίωση με τον πατέρα του

Ο πρίγκιπας Χάρι έφθασε σήμερα στο Clarence House για την πολυαναμενόμενη συνάντηση συμφιλίωσης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο Γ’. Ο δούκας του Σάσεξ εντοπίστηκε να μπαίνει με αυτοκίνητο στη βασιλική κατοικία για την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο, όταν ο Χάρι μετακόμισε στις ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο του 2024.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας θα δει τον πατέρα του από τότε που ο βασιλιάς διαγνώστηκε με καρκίνο. Νωρίτερα, ο βασιλιάς εθεάθη να φτάνει στο Clarence House στις 4 το απόγευμα, ώρα Βρετανίας.

Ο 40χρονος γιος του, ο Χάρι βρισκόταν το απόγευμα στο White City για να ξεναγηθεί στο Κέντρο Μελετών Τραυματισμών από Εκρήξεις του Imperial College του Λονδίνου, σε μια επίσκεψη που έληξε λίγο μετά τις 15:00.

Ο αρχηγός του κράτους είχε ταξιδέψει στην πρωτεύουσα μετά από διαμονή στο Balmoral στο Aberdeenshire. Αργότερα σήμερα, ο Δούκας θα παραστεί σε εκδήλωση υποδοχής που συνδέεται με τους Αγώνες Invictus, τους οποίους εγκαινίασε το 2014 ως τουρνουά για τραυματισμένους βετεράνους.

Ο Χάρι είχε περίπου τρεις ώρες στη διάθεσή του για μια συνάντηση με τον Κάρολο μεταξύ των δύο υποχρεώσεών του στο Λονδίνο σήμερα το απόγευμα και θα έχει περαιτέρω χρόνο αύριο το πρωί πριν παρευρεθεί σε μια άλλη τελευταία εκδήλωση πριν από την πτήση του πίσω στην Καλιφόρνια.

Ο Δούκας βρίσκεται σε ένα σπάνιο τετραήμερο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιώντας μια σειρά από ατομικές φιλανθρωπικές επισκέψεις. Μέχρι σήμερα δεν είχε δει τον βασιλιά ούτε τον αδελφό του Ουίλιαμ.

Ο Χάρι έφτασε στη Βρετανία τη Δευτέρα και παρακολούθησε τα βραβεία WellChild στο Royal Lancaster Hotel του Λονδίνου. Στη συνέχεια ταξίδεψε χθες με αυτοκίνητο στο Νότιγχαμ για να επισκεφθεί το Community Recording Studio και να ανακοινώσει μια προσωπική δωρεά ύψους 1,1 εκατομμυρίου λιρών στο πρόγραμμα του BBC “Children In Need”.

Σήμερα το απόγευμα, ο Χάρι ήταν όλο χαμόγελα καθώς τον υποδέχθηκαν στο Κέντρο Μελετών Τραυματισμών από Έκρηξη στο White City περίπου στη 1 μ.μ. και αγκάλιασε τον πρώην λοχαγό του στρατού David Henson.