Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η κολλητή της θα δώσει το όνομά της στο παιδί που περιμένει – «Ελπίζω να πάρει έστω και λίγο από το φως σου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
Φωτογραφία: Instagram/effierozi

Την θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από την ζωή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (23/8), ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η κτηνίατρος Έφη Ρόζη, πριν από λίγες ώρες έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, με την οποία θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στην καλή της φίλη. Μάλιστα στο συγκινητικό post της, αποκάλυψε πως θα δώσει στην κόρη της, που θα γεννηθεί σε λίγο καιρό, το όνομα της αείμνηστης κολλητής της.

Η Έφη Ρόζη, δημοσίευσε μία πολύ τρυφερή φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε να δίνει ένα φιλί στο μάγουλο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, και έγραψε: «Αλεξάνδρα μου,
Δεν μεγαλώσαμε μαζί, δεν ήμασταν παιδικές φίλες. Γνωριστήκαμε αργότερα, σε ηλικίες «ιδιότροπες» που οι άνθρωποι δύσκολα αφήνουν χώρο ο ένας για τον άλλον. Σε ηλικίες που μετράς «κουσούρια» στους ανθρώπους, που δεν συμβιβάζεσαι, που δεν δίνεσαι αν κάτι δεν σου ταιριάζει (κι ίσως ούτε κι αν σου ταιριάζει εδώ που τα λέμε). Κι όμως… εμείς βρήκαμε τρόπο να ταιριάξουμε. Έντονες και οι δύο, αντιπαθιόμασταν κιόλας στην αρχή. Και από τότε, η παρουσία σου ήταν δώρο στη ζωή μου.

Δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ «καλό ταξίδι στο φως»… γιατί εσύ ήσουν το ίδιο το φως. Όπου κι αν έμπαινες, έκανες τον χώρο να λάμπει, έφερνες αυτή τη παιδικότητα σου και την όρεξη για ζωή και έκανες τις ψυχές μας να ζεσταίνονται.

Δίπλα στους ανθρώπους σου σε κάθε στιγμή – να στηρίξεις, να αγκαλιάσεις, να μας πεις αυτό που δεν θέλαμε να ακούσουμε, αλλά που έπρεπε. Όσοι σε είχαμε στη ζωή μας, είμαστε πραγματικά τυχεροί γι’ αυτό το δώρο.

Η στεναχώρια σου τον τελευταίο καιρό ήταν ότι δεν ζούσες τη χαρά της εγκυμοσύνης μου γιατί εσύ παράλληλα έδινες τη δύσκολη μάχη. Κι ανυπομονούσες να νιώσεις καλύτερα για να μοιραστούμε χαρμόσυνες στιγμές μαζί και να γνωρίσεις τη μικρή. Δεν τα καταφέραμε… κι αυτό πονάει. Μα θέλω να ξέρεις πως σε κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής σε ένιωθα δίπλα μου. Και θα σε νιώθω πάντα.

Σε λίγες μέρες θα κρατήσω στην αγκαλιά μου τη μικρή μου Μιχαέλα-Αλεξάνδρα. Ήθελα να δώσω το όνομά σου, για να μείνει άλλο ένα κομμάτι σου κοντά μας. Ελπίζω να πάρει έστω και λίγο από το φως σου, την ψυχή σου, την καλοσύνη και τη χάρη σου.

Σε κουβαλάω μέσα μου και θα σε κουβαλάω για πάντα. Καλό Παράδεισο φίλη μου αγαπημένη».

 

