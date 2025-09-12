Χένρι Καβίλ: Τραυματίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Highlander» – Η παραγωγή μετατέθηκε για το 2026

Enikos Newsroom

Media

Χένρι Kάβιλ
Φωτογραφία: Reuters

Ο δημοφιλής ηθοποιός Χένρι Καβίλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για την επερχόμενη παραγωγή της Amazon/MGM Studios, «Highlander». Αν και οι λεπτομέρειες για τη φύση του τραυματισμού δεν έχουν γίνει γνωστές, το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναβολή των γυρισμάτων που είχαν οριστεί να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή μετατέθηκε για το 2026. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι, γνωστός από τη σειρά ταινιών «John Wick», σε σενάριο του Μάικλ Φιντς.


Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου, Μαρίσα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Μαξ Τσάνγκ.

Το «Highlander» αποτελεί ριμέικ της κλασικής ταινίας δράσης του 1986, με πρωταγωνιστές τους Κρίστοφερ Λάμπερτ και Σον Κόνερι.


Στα μελλοντικά σχέδια του σταρ περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Enola Holmes 3», «Voltron» του Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ και «In the Grey» του Γκάι Ρίτσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

