Χένρι Καβίλ: Τραυματίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Highlander» – Η παραγωγή μετατέθηκε για το 2026

Ο δημοφιλής ηθοποιός Χένρι Καβίλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για την επερχόμενη παραγωγή της Amazon/MGM Studios, «Highlander». Αν και οι λεπτομέρειες για τη φύση του τραυματισμού δεν έχουν γίνει γνωστές, το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναβολή των γυρισμάτων που είχαν οριστεί να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή μετατέθηκε για το 2026. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι, γνωστός από τη σειρά ταινιών «John Wick», σε σενάριο του Μάικλ Φιντς.

Henry Cavill‘s #Highlander, which was set to go into principal photography this month, will now be pushed into 2026 after the actor sustained an injury during pre-production, THR has confirmed https://t.co/m5nJhLeeOn pic.twitter.com/QrqJZaiakw — The Hollywood Reporter (@THR) September 11, 2025



Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου, Μαρίσα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Μαξ Τσάνγκ.

Το «Highlander» αποτελεί ριμέικ της κλασικής ταινίας δράσης του 1986, με πρωταγωνιστές τους Κρίστοφερ Λάμπερτ και Σον Κόνερι.

Henry Cavill injured while training for ‘Highlander’ remake, likely pushing production to 2026: report https://t.co/dwk2ix3zNb pic.twitter.com/DWhlRY7ppF — New York Post (@nypost) September 12, 2025



Στα μελλοντικά σχέδια του σταρ περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Enola Holmes 3», «Voltron» του Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ και «In the Grey» του Γκάι Ρίτσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ