Διαθήκη Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι κληρονόμοι και το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς – Οι τρεις εταιρείες που όρισε ως υποψήφιες για την εξαγορά του οίκου

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζόρτζιο Αρμάνι
Φωτογραφία: AP

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον του διάσημου οίκου μόδας, καθώς η διαθήκη του αποκαλύπτει σαφείς οδηγίες για τη μεταβίβαση του ελέγχου της εταιρείας και τις επιλογές πώλησης μετοχών.

Ο Λεο Νταλ’ Όρκο, σύντροφος και δεξί χέρι του Ιταλού μόδιστρου, εξασφαλίζει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στους κόλπους του πασίγνωστου οίκου μόδας. Το 30% του οίκου θα ελέγχεται από τα δύο ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% από το ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο στυλίστας.

Σε ό,τι αφορά την εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, βάσει των επιθυμιών του εκλιπόντος ιδιοκτήτες ορίζονται η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του. Μεταξύ των άλλων, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο Μιλάνο και για επαύλεις στο Σαιν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο σύντροφος και κύριος συνεργάτης του, ο Λέο Νταλ’ Όρκο, θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάρου της ιταλικής συμπρωτεύουσας στο οποίο ζούσε ο σχεδιαστής.

Σύμφωνα με αντίγραφο της διαθήκης που εξέτασε το Reuters, ο σχεδιαστής μόδας ζητά από τους κληρονόμους του να πουλήσουν αρχικά το 15% του μεριδίου τους στον ιταλικό οίκο μέσα σε 18 μήνες και στη συνέχεια να μεταβιβάσουν επιπλέον 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του.

Ως εναλλακτική επιλογή, η διαθήκη προβλέπει την πιθανότητα αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Η διαθήκη ορίζει ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον όμιλο LVMH, στον κολοσσό ομορφιάς L’Oreal, στον ηγέτη οπτικών EssilorLuxottica ή σε άλλες αντίστοιχες εταιρείες.

Οι κληρονόμοι καλούνται επίσης να εξετάσουν άλλες εταιρείες μόδας και πολυτελείας με τις οποίες η Armani έχει εμπορικές σχέσεις για ενδεχόμενη μελλοντική πώληση.

Ο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός μέτοχος του ομίλου, που περιλαμβάνει τα brands Emporio Armani, Armani Exchange και το πιο ακριβό Armani Privé, καθώς και ξενοδοχεία, εστιατόρια και μια επικερδή σειρά προϊόντων ομορφιάς, την οποία ο ίδιος διηύθυνε μέχρι τον θάνατό του.

Παρά το γεγονός ότι διατήρησε αυστηρά τον έλεγχο της εταιρείας μέχρι το τέλος, τα έσοδα του ομίλου παρέμειναν σταθερά περίπου στα 2,4 δισ. ευρώ πέρυσι, καθώς οι νεότεροι καταναλωτές απέφευγαν την παραδοσιακή επίσημη ένδυση και η ευρύτερη βιομηχανία πολυτελείας αντιμετώπιζε προβλήματα.

Ο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός μεγάλος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε μαζί με τον αείμνηστο συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και διατηρούσε σφιχτό έλεγχο τόσο στη δημιουργική όσο και στη διοικητική διαχείριση μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Reuters, Financial Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απειλές κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα social media – Μία σύλληψη μετά από μήνυση

Αυτή η συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αιμορροΐδες κατά 46%, υποστηρίζει νέα μελέτη

Ακρίβεια: Γιατί «εκτοξεύονται» οι τιμές σε ντομάτες και ροδάκινα – Πόσο πωλούνται

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

Δοκιμές σε υπεραγώγιμα υλικά για το μεγαλύτερο στον κόσμο πρόγραμμα σύντηξης αποκαλύπτουν αξιόπιστο πρωτόκολλο μέτρησης

Tα 4 ζώδια που εισήλθαν σε μια πολύ πιο ήρεμη περίοδο – «Η αγάπη για τον εαυτό μας γίνεται προτεραιότητα»
περισσότερα
12:02 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός καταγγέλλει την ακύρωση συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου υπό την διεύθυνση Ισραηλινού

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βεβέρ, εξέφρασε την βαθιά λύπη του για την απόφαση του Φ...
11:42 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινητικό βίντεο: Η Ούσα Βανς κρατά το χέρι της χήρας του Τσάρλι Κερκ καθώς αποβιβάζονται στην Αριζόνα

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη κατά την άφιξη του τελευταίου ταξιδιού του συντηρητικού ακτιβιστή Τσά...
11:18 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βραζιλία: Θα υπάρξουν «αντίποινα» διαμηνύουν οι ΗΠΑ για τα 27χρόνια κάθειρξης στον Μπολσονάρου – Ακραία πολωμένη η κοινή γνώμη

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, άκουσε χθες να του απαγγέλλεται ποινή 27 ετώ...
10:43 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Φιντάν: Οι έρευνες στη Μεσόγειο πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας

Η Ρώμη φιλοξένησε την Πέμπτη μια σημαντική διπλωματική συνάντηση, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος