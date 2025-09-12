Μάργκοτ Ρόμπι: Έκλεψε τις εντυπώσεις με το λαμπερό και διάφανο φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της

Η ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι εμφανίστηκε στο Λονδίνο στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», συνοδευόμενη από τον συμπρωταγωνιστή της Κόλιν Φάρελ και εντυπωσιάζοντας τους πάντες.

Η 35χρονη Ρόμπι έλαμψε με μια διαφανή δημιουργία από τη συλλογή SS25 της Armani Privé, διακοσμημένη με κρύσταλλα και παγιέτες, η οποία είχε ανοιχτή πλάτη και τόνιζε τη θαυμάσια σιλουέτα της.

details of margot robbie’s look at the london premiere of “a big bold beautiful journey” pic.twitter.com/EpTmg5Fb8C — best of margot robbie (@margotposts) September 11, 2025

Margot Robbie stuns at ‘A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY’ premiere in London. 📷

pic.twitter.com/uShzQsPNot — cinesthetic. (@TheCinesthetic) September 12, 2025



Στις φωτογραφίες πόζαρε δίπλα στον 49χρονο Ιρλανδό ηθοποιό Κόλιν Φάρελ, ο οποίος απέπνεε αέρα Λονδρέζου με ένα μακρύ παλτό πάνω από ένα μαύρο κοστούμι και γραβάτα Dolce & Gabbana.

Η ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», που κυκλοφορεί στις 19 Σεπτεμβρίου, αφηγείται την ιστορία της Σάρα (Ρόμπι) και του Ντέιβιντ (Φάρελ), οι οποίοι γνωρίζονται σε έναν γάμο κοινού φίλου και σύντομα παρασύρονται σε μια υπερφυσική περιπέτεια για να ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους.

Η Sony Pictures είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τρέιλερ τον Ιούνιο, δείχνοντας τους δύο αγνώστους να βιώνουν μια παράξενη διαδρομή μέσα στις δικές τους αναμνήσεις. Οι φαν της ταινίας ήδη την επαινούν μετά την κυκλοφορία του πρώτου teaser, με κάποιους να την χαρακτηρίζουν «ταινία της χρονιάς».

Με πληροφορίες από: Daily Mail