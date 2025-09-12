Συγκινητικό βίντεο: Η Ούσα Βανς κρατά το χέρι της χήρας του Τσάρλι Κερκ καθώς αποβιβάζονται στην Αριζόνα

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη κατά την άφιξη του τελευταίου ταξιδιού του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα, καθώς η Ούσα Βανς, σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κρατούσε από το χέρι την Έρικα Φραντζβέ, σε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης και ενότητας.

Η Βανς κρατούσε το χέρι της Φραντζβέ καθώς αποβιβάζονταν από το Air Force Two, που μετέφερε το φέρετρο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Οι δύο γυναίκες ήταν ντυμένες στα μαύρα και φορούσαν γυαλιά ηλίου, περπατώντας με βαρύ βήμα, ενώ από πίσω ακολουθούσε ο Τζέι Ντι Βανς.

Η 36χρονη Έρικα Φραντζβέ διατηρούσε το βλέμμα της χαμηλά καθώς κατέβαινε από το αεροσκάφος, ενώ η Ούσα Βανς τοποθέτησε το χέρι της γύρω από τη θλιμμένη μητέρα δύο παιδιών, προφανώς για να την καθοδηγήσει στις σκάλες.

Στη συνέχεια, ενώσει το χέρι της με εκείνο της Φραντζβέ. Χέρι-χέρι, οι δύο γυναίκες κατέβηκαν αργά, σηματοδοτώντας το τέλος του τελευταίου ταξιδιού του Κερκ στην πολιτεία καταγωγής του, Αριζόνα.



Στο αεροπλάνο βρίσκονταν επίσης τα δύο μικρά παιδιά του Κερκ και οι γονείς του, που είχαν γίνει μάρτυρες της δολοφονίας του αγαπημένου τους.

Μέλη της Εθνοφρουράς μεταφέραν το φέρετρο από μαόνι του Κερκ μέσα και έξω από το αεροσκάφος.

Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, στην οποία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι έχει μιλήσει με τη σύζυγο του Κερκ και δήλωσε ότι είναι «κατεστραμμένη, απολύτως κατεστραμμένη».

Η Έρικα Φραντζβέ είναι σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, εξέχοντος συντηρητικού ακτιβιστή και CEO της Turning Point USA. Είχε στεφθεί Μις Αριζόνα το 2012 και ήταν πρώην μπασκετμπολίστρια στο NCAA στο Regis University.

Η Έρικα είναι μοντέλο, επιχειρηματίας, μεσίτρια και podcaster. Ίδρυσε επίσης τη σειρά ρούχων PROCLAIM και κατέχει διδακτορικό σε χριστιανικές σπουδές από το Liberty University.

Η Έρικα και ο Τσάρλι Κερκ ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2018, παντρεύτηκαν το 2021 και έχουν δύο μικρά παιδιά. Ήταν παρούσα στη δολοφονία του συζύγου της, στο Utah Valley University.

Ο Τζέι Ντι Βανς μοιράστηκε επίσης έναν συγκινητικό φόρο τιμής, περιγράφοντας τον Κερκ ως «αληθινό φίλο» – «το είδος του ανθρώπου στον οποίο μπορούσες να πεις κάτι και ήξερες ότι θα το θυμόταν για πάντα».