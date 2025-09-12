Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η τέταρτη διάσταση μπορεί να κρύβεται μπροστά στα μάτια μας

Κινούμαστε μέσα σε τρεις διαστάσεις. Ή μήπως όχι; Οι ειδικοί στη θεωρία των χορδών υποστηρίζουν ότι ο κόσμος μας περιλαμβάνει περισσότερες από τρεις διαστάσεις. Χωρίς εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία, η μαθηματική θεωρία που βλέπει τον χώρο και τον χρόνο ως τέταρτη διάσταση παραμένει, από την εποχή του Άλμπερτ Αϊνστάιν, απλώς μια θεωρία.

Ωστόσο, σε ένα νέο βίντεο από το Big Think, ο Brian Greene, φυσικός και ένας από τους πιο γνωστούς θεωρητικούς των χορδών από το Πανεπιστήμιο Columbia, προσφέρει μια σχετικά απλή εξήγηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει μια τέταρτη διάσταση – και πού θα μπορούσε να βρίσκεται.

Οι Θεωρίες Χορδών είναι μοντέλα της φυσικής στα οποία τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία είναι μονοδιάστατα εκτεταμένα αντικείμενα (Χορδές), σε αντίθεση με την παραδοσιακή έννοια των σημειακών και αδιάστατων στοιχειωδών σωματιδίων. Οι θεωρίες χορδών αποφεύγουν με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα και τις ανωμαλίες που προκύπτουν στις φυσικές θεωρίες λόγω της σημειακής φύσης των σωματιδίων. Στη μελέτη των θεωριών χορδών περιλαμβάνονται όχι μόνο μονοδιάστατα αντικείμενα, αλλά και αντικείμενα περισσότερων διαστάσεων, που καλούνται βράνες.

Αριστερά–Δεξιά, Πίσω–Εμπρός, Πάνω–Κάτω – Ποια είναι η τέταρτη διάσταση;

Στο απόσπασμα, ο Greene λέει ότι ενώ «τα μαθηματικά υποδεικνύουν μια πραγματική πιθανότητα να υπάρχουν περισσότερες διαστάσεις από αυτές που βιώνουμε άμεσα», το μυαλό μας δυσκολεύεται να κατανοήσει πού ακριβώς θα μπορούσαν να βρίσκονται. Ήδη κινούμαστε μέσα σε τρεις διαστάσεις -αριστερά-δεξιά, εμπρός-πίσω, πάνω-κάτω – οπότε πώς γίνεται να μένει χώρος για άλλες;

«Αυτό είναι το νόημα», λέει ο Greene. «Είναι νέοι χώροι στους οποίους η εμπειρία μας δεν μας επιτρέπει να έχουμε άμεση πρόσβαση, αλλά σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, ίσως υπάρχουν.»

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτή η τέταρτη διάσταση

Ο Greene χρησιμοποιεί ένα λάστιχο κήπου ως καλό παράδειγμα για το πώς μοιάζει η τέταρτη διάσταση. Από μακριά, αυτό το λάστιχο μπορεί να φαίνεται μονοδιάστατο με γυμνό μάτι. Από απόσταση, απλά δεν μπορούμε να διακρίνουμε την κυκλική φύση του καουτσούκ. Αλλά αν χρησιμοποιήσουμε ένα ζευγάρι κιάλια, λέει ο Greene, μπορούμε να δούμε το κυκλικό μέρος.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι οι διαστάσεις μπορεί να είναι μεγάλες. Μπορεί να είναι τόσο εμφανείς που να τις βλέπουμε με γυμνό μάτι, ή μπορεί να «κουλουριάζονται» και να γίνονται μικροσκοπικές και πιο δύσκολο να ανιχνευθούν, όπως συμβαίνει με το λάστιχο.

«Αυτή η ιδέα ίσως ισχύει και για τον ίδιο τον χώρο», λέει ο Greene. Ίσως οι διαστάσεις αριστερά-δεξιά, εμπρός-πίσω, πάνω-κάτω να είναι απλώς οι μεγάλες, εύκολες διαστάσεις που μπορούμε να δούμε. «Όπως το λάστιχο έχει μια διάσταση τόσο μικρή που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, ίσως και ο ίδιος ο χώρος να έχει διαστάσεις γύρω μας που είναι τόσο εξαιρετικά μικρές ώστε δεν μπορούμε να τις δούμε», αναφέρει. «Δεν μπορούμε να τις δούμε ούτε με τα πιο ισχυρά μικροσκόπια σήμερα.»