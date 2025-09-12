ΗΠΑ: Πολιτικός αναβρασμός και οργή μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Oι αρχές δεν έχουν ιδέα για την ταυτότητά του

Αναταραχή κυριαρχεί μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς το FBI παρουσίασε φωτογραφίες και βίντεο ενός «προσώπου ενδιαφέροντος» και ανακοίνωσε ότι εντόπισε το όπλο που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ στην πολιτική σκηνή και έντονες αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Θα σας πούμε αργότερα» το κίνητρο

Ο 31χρονος Κερκ, συγγραφέας, παρουσιαστής podcast και στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε συμβάλει στην ενίσχυση της υποστήριξης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στους νεότερους ψηφοφόρους.

Σκοτώθηκε την Τετάρτη από μία και μόνο σφαίρα, στον λαιμό, ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, σε αυτό που ο Τραμπ χαρακτήρισε «αποτρόπαια δολοφονία».

Οι ανακριτές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως κάποιο κίνητρο, αλλά ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι έχει μία ένδειξη για το κίνητρο του δολοφόνου.

«Θα σας το πούμε αργότερα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι διωκτικές αρχές έχουν κάνει «μεγάλη πρόοδο» στην έρευνα.

Οι αξιωματούχοι του FBI και της πολιτείας της Γιούτα ανέφεραν ότι ο δράστης έφτασε στο χώρο του πανεπιστημίου λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης —μια συζήτηση με τίτλο «Prove Me Wrong» που οργάνωσε ο Κερκ σε εξωτερικό χώρο μπροστά σε 3.000 άτομα στο Utah Valley University στην Orem της Γιούτα, περίπου 65 χλμ. νότια του Salt Lake City.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, αποκάλυψε την Πέμπτη το βράδυ ότι οι αρχές εξακολουθούν να «μην έχουν ιδέα» για την ταυτότητα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ.

Beau Mason, the head of Utah’s Department Public Safety, told NBC’s @BreakingChesky tonight that authorities “have no idea” about the identity and location of Charlie Kirk’s killer, a remarkably definitive statement. The clip just aired on @PsakiBriefing on @MSNBC — Ken Dilanian (@DilanianMSNBC) September 12, 2025

Βίντεο και φωτογραφίες του δράστη

Οι αμερικανικές αρχές την Πέμπτη έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο ενός «προσώπου ενδιαφέροντος» στη θανατηφόρα ένοπλη επίθεση κατά του επιδραστικού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και δήλωσαν ότι βρήκαν το τουφέκι που θεωρούν πως χρησιμοποιήθηκε στην πολιτικά φορτισμένη δολοφονία.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025



Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ένα άτομο να ανεβαίνει σκαλοπάτια για να φτάσει στην οροφή πριν πυροβολήσει τον Κερκ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Κερκ, ένθερμος υπερασπιστής των δικαιωμάτων οπλοκατοχής, απαντούσε σε ερώτηση από το κοινό για μαζικούς πυροβολισμούς όταν η σφαίρα χτύπησε τον λαιμό του. Τα μέλη του ακροατηρίου έτρεξαν πανικόβλητα.

Το FBI προσέφερε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δολοφόνου και διένειμε θολές εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» να φοράει μαύρη μπλούζα, μαύρα γυαλιά ηλίου και τζόκει καπέλο.

Someone on the roof from which shots were allegedly fired at Charlie Kirk.

Do you think it’s really that guy who’s shot charlie kirk?#CharlieKirk pic.twitter.com/EU7pIs96wy — The World R🅰️nking (@worldranking_) September 10, 2025



Η μακρυμάνικη μπλούζα είχε σε πρώτο πλάνο την εικόνα ενός αετού που πετά πάνω από τη σημαία των ΗΠΑ. Κάποιες άλλες φωτογραφίες που δημοσίευσαν αξιωματούχοι της πολιτείας της Γιούτα έδειξε λίγο καθαρότερες εικόνες του λεπτού νέου άνδρα, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το σακίδιό του και τα παπούτσια Converse που φορούσε.

We’re releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025



Οι αξιωματούχοι έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα βίντεο ενός άνδρα που κατεβαίνει από την οροφή από όπου ο ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε τον Κερκ. Εκείνο το άτομο άφησε ένα αποτύπωμα παλάμης και άλλα βιολογικά στοιχεία στο κτίριο καθώς κατέβηκε στο έδαφος, δήλωσε ο Επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μίσον.

Το βίντεο έδειξε επίσης τον άνδρα να διασχίζει έναν δρόμο και να κινείται σε μία δασώδη περιοχή κοντά στο campus του πανεπιστημίου, όπου οι αρχές είπαν ότι βρήκαν ένα υψηλής ισχύος τουφέκι. Το όπλο και τα πυρομαχικά αναλύονταν από τις αρχές σε ομοσπονδιακό εργαστήριο.

Έκκληση στο κοινό για πληροφορίες

Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως, αν και βουλευτές, σχολιαστές και διαδικτυακοί ντετέκτιβ έχουν ήδη κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα και τα φόρουμ με εικασίες και επιρρίψεις ευθυνών σχετικά με την ιδεολογία του δράστη.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού αυτή τη στιγμή», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), ταξίδεψε στη Γιούτα και εμφανίστηκε σε ενημέρωση Τύπου με κρατικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, αλλά δεν πήρε το λόγο. Οι ερευνητές έχουν διεξαγάγει σχεδόν 200 συνεντεύξεις καθώς δουλεύουν για να φτάσουν στην ουσία της δολοφονίας του Τσάρλι Κιρκ, είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ είπε ότι θα απονείμει στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ύψιστη πολιτική διάκριση της χώρας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ακύρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και ταξίδεψε στη Γιούτα για να δει την οικογένεια του Κερκ και να μεταφέρει εκείνον και το φέρετρό του στην Αριζόνα με το Air Force Two.

Η επιρροή του Κερκ

Ο Κερκ ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την πολιτική ως έφηβος, μια πορεία που ο ίδιος έχει περιγράψει ότι σφυρηλατήθηκε από την χριστιανική του πίστη.

Περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, μερικοί από τους φίλους που έκανε τότε βρίσκονται τώρα στα υψηλότερα επίπεδα της αμερικανικής κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης, με τον Βανς να υπενθυμίζει πως βρισκόταν σε πολλαπλά ομαδικά chat με τον Κιρκ.

«Πάρα πολλή από την επιτυχία που είχαμε σε αυτή τη διοίκηση ανιχνεύεται άμεσα στην ικανότητα του Τσάρλι να οργανώνει και να συγκεντρώνει ανθρώπους», έγραψε ο Βανς σε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μας βοήθησε απλώς να κερδίσουμε το 2024, μας βοήθησε να στελεχώσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση».

Οργή στο MAGA κίνημα και στους κύκλους των συντηρητικών

Η δολοφονία του Κερκ «Δεν μας κάνει πιο αδύναμους», είπε ο πατέρας μιας 17χρονης που είχε παρευρεθεί στην ομιλία του Κερκ, σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα. «Μας κάνει πιο δυνατούς».

Φεύγοντας, οι παρευρισκόμενοι έμειναν με μια τρομακτική υπενθύμιση της απειλής που συνιστά η πολιτική βία στην Αμερική, συγκλονισμένοι αλλά αποφασισμένοι να μην αφήσουν αυτή τη βία να σιγήσει τον αγώνα τους.

Πολλοί από τους θαυμαστές του Κερκ σε όλη τη χώρα μετέδωσαν το ίδιο μήνυμα την Πέμπτη. Το περιστατικό, που ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα χαρακτήρισε «πολιτική δολοφονία», θα ήταν ένα ορόσημο για τη Δεξιά, είπαν, που θα εξαγρίωνε και θα ενίσχυε τον ακτιβισμό τους.

Κάποιοι έφτασαν ακόμη παραπέρα, σκληραίνοντας την κριτική τους στην Αριστερά και επιρρίπτοντάς της την ευθύνη για τη βία.

«Μισούσα πραγματικά, πραγματικά τον Τσάρλι Κερκ», είπε μία 18χρονη φοιτήτρια. «Αλλά προφανώς δεν νομίζω ότι έπρεπε να τον πυροβολήσουν», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τη δική της ασφάλεια, αλλά ότι θα είναι πιο προσεκτική στο μέλλον. «Δεν νομίζω ότι θα πάω ξανά σε μια υπαίθρια πολιτική εκδήλωση σαν κι αυτή», είπε.

Λεπτά μετά τον φονικό πυροβολισμό του δεξιού ακτιβιστή την Τετάρτη, ακροδεξιοί influencers και εξτρεμιστικές κοινότητες γέμισαν τα social media με εκκλήσεις για βία κατά της Αριστεράς.

«Για χρόνια εκείνοι στην ριζοσπαστική Αριστερά έχουν συγκρίνει υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με Ναζί και τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ηχογραφημένη ομιλία που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Truth Social. «Αυτό το είδος ρητορικής είναι άμεσα υπεύθυνο για τον τρόμο που βλέπουμε σήμερα στη χώρα».

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X και πρώην ηγετική φιγούρα του λεγόμενου «Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (DOGE), έγραψε στο Χ: «Η Αριστερά είναι το κόμμα της δολοφονίας». Στη συνέχεια παρέθεσε μια ανάρτηση που έριχνε την ευθύνη «στα αριστερών απόψεων κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε μορφές όπως ο Γκάβιν Νιούσομ» για το ότι ριζοσπαστικοποίησαν ανθρώπους κατά των δεξιών μορφών όπως ο Κιρκ. «Ακριβώς», έγραψε ο Μασκ.

Η Κέιτι Μίλερ, που συνεργάστηκε στενά με τον Μασκ στο DOGE και είναι σύζυγος του υπαρχηγού προσωπικού του Τραμπ για την πολιτική, Στίβεν Μίλερ, έγραψε στο X ότι ακόμη και οι φιλελεύθεροι που καταδίκασαν τη βία «είχαν αίμα στα χέρια τους».

«Μπορεί να είσαι ο επόμενος», ανάρτησε η influencer και ανεπίσημη σύμβουλος του Τραμπ, Λόρα Λούμερ, στο X. «Η Αριστερά είναι τρομοκράτες».

Ο Κρίστοφερ Ρούφο, συντηρητικός ακτιβιστής, υπέθεσε σε ανάρτηση στο X ότι η «ριζοσπαστική Αριστερά» ήταν υπεύθυνη για τον πυροβολισμό και κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ «να διεισδύσει, να διαλύσει, να συλλάβει και να φυλακίσει όλους όσους ευθύνονται για αυτό το χάος».

Η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν επίσης προχώρησε σε ανάρτηση για τον θάνατο του Κερκ, καλώντας τον κόσμο να «ξεσηκωθεί και να τελειώσει με αυτό».

«Ελπίζουμε αυτό να είναι ένα μάθημα για τους εναπομείναντες μετριοπαθείς εκεί έξω», έγραψε η νεοναζιστική ομάδα American Futurist στη σελίδα της στο Telegram. «Ελπίζουμε ότι όσοι δεν είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν, θα συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα της κατάστασής μας πριν καταλήξουν όπως ο Τσάρλι. Θα είστε ένας κακός ρατσιστής Ναζί όποιος κι αν είστε. Είστε ο εχθρός τους».