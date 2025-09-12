Eurobasket 2025: Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική απόψε απέναντι στην Τουρκία – Στόχος το εισιτήριο για τον τελικό

Ο πιο μεγάλος αγώνας για την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο Eurobasket 2025 είναι απόψε (21:00, ΕΡΤ1 – Novasports) εναντίον της Τουρκίας για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Η ρήση του Νίκου Γκάλη από το θριαμβευτικό Ευρωμπάσκετ του 1987 δείχνει να ταιριάζει απόλυτα στην «γαλανόλευκη» που μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ για να διεκδικήσει την είσοδό της στα μετάλλια έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Σημαντικό και καθόλου αμελητέο εμπόδιο στον στόχο του Βασίλη Σπανούλη είναι η Τουρκία με τον Εργκίν Αταμάν να αποδεικνύει στο παρκέ πως έχει φτιάξει ένα υπολογίσιμο γκρουπ παικτών που συνδυάζει ταλέντο, εμπειρία αλλά και πείνα για διάκριση, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη έχει πετάξει εκτός διοργάνωσης ένα από τα μεγάλα φαβορί, την Σερβία.

Η ώρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διαθέτει έναν Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι σε εκπληκτική φόρμα και πραγματοποιεί ίσως το καλύτερό του τουρνουά με την «γαλανόλευκη», αλλά και μια ομάδα που είναι κράμα παλιών και έμπειρων με νέους και ελπιδοφόρους παίκτες όπως ο Σαμοντούροβ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο που ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους σε όσα ματς κλήθηκαν να βοηθήσουν.

Σλούκας και Παπανικολάου έρχονται να προσθέσουν εμπειρία και δίψα για νίκη με τους οιωνούς να είναι κάτι παραπάνω από θετικοί για το αποψινό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που δείχνει ώριμος κι έτοιμος να οδηγήσει την Εθνική μας ομάδα σε μια μεγάλη διάκριση που τόσο έχει λείψει από το μπασκετικό κι όχι μόνο κοινό της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό παρουσιάζονται στιγμές του από τον νικηφόρο προημιτελικό κόντρα στη Λιθουανία, και η εμψύχωση των συμπαικτών του μετά τον αγώνα της Τρίτης (9/9), στη διάρκεια της οποίας τους επισημαίνει πως «δεν κερδίσαμε κάτι, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι».

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) προπόνηση στη Ρίγα, με την ομάδα να δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένη και έτοιμη για την αναμέτρηση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, χωρίς προβλήματα τραυματισμών, και το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής είναι ιδιαίτερα θετικό, αλλά και αποφασιστικό, λίγες ώρες πριν τη σπουδαία αναμέτρηση με την Τουρκία.

Σλούκας: «Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου

Λίγη ώρα μετά το τέλος της προπόνησης της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket κόντρα στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής γκαρντ χαρακτήρισε τον ημιτελικό του Eurobasket ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα

Στον στόχο της Εθνικής και το προσωπικό κίνητρο: «Δεν κοιτάω τα προηγούμενα παιχνίδια και τη διάκριση. Κοιτάω το παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για το έθνος. Νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι».

Στο γεγονός πως έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του: «Για εμάς είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε στον προηγούμενο χιαστί, όπως γνωρίζετε θα πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη. Είναι μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι για εμάς… Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, αλλά με χτυπητές αδυναμίες».

Στη δήλωση του Αταμάν για εκείνον: «Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος. Για μένα τα τελευταία 10 χρόνια είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες. Η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πόλη μεγάλη. Εμείς οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά κι ελπίζουμε να έχουμε την τύχη με το μέρος μας»

Η σημασία της αναμέτρησης με την Τουρκία: «Έχω την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου με την οικογένειά μου. Γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία με αυτή την ομάδα. Το γεγονός πως ο Βασίλης είναι στο τιμόνι δίνει μια σιγουριά και μια έξτρα εμπιστοσύνη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Νομίζω ότι πνευματικά είμαστε όλοι έτοιμη γιατί νομίζω οι σφαλιάρες στα προηγούμενα έχουμε μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας και υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι, που θα είναι το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Για τον τρόπο τακτικής του Εργκίν Αταμάν: «Θα είμαι τελείως ευθύς. Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι κι αν πούμε στο βίντεο ή να προετοιμαστούμε είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Όπως έχω πει και παλιότερα δεν είναι η αρχή, αλλά ποιος θα πάρει το υπόλοιπο παιχνίδι, τις 50-50 μπάλες, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, οι επιλογές μας να είναι καλές, να μην δεχτούμε εύκολα καλάθια. Και ποιος το θέλει πιο πολύ. Αυτά είναι που κρίνουν και ποιος το θέλει πιο πολύ. Σε τέτοια παιχνίδια αυτά είναι τα σημαντικά και όχι τόσο τα τακτικά. Ναι μεν τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια».

Ο σταρ Σενγκούν και το «ερωτηματικό» Οσμάν

Η Τουρκία διαθέτει μια ισορροπημένη ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες σε όλες τις γραμμές. Φυσικά ξεχωρίζει ο 23χρονος ΝΒΑερ με τους Χιούστον Ρόκετς Σενγκούν, ύψους 2.11 cm, ο οποίος έχει κατά μέσο όρο 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ σουτάροντας με 64% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

Ακολουθεί ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Οσμάν, ο οποίος έχει στατιστικά με 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, με 51% στα τρίποντα και 54% στα δίποντα. Διψήφιος σε μέσο όρο πόντων είναι τόσο ο Σέιν Λάρκιν (11π., 4.6ασ., 3.6ριμπ.) όσο και ο Οσμάνι (10.4π., 5.3ριμπ., 1.9ασ.).

Ωστόσο η συμμετοχή του γνωστού μας από τον Παναθηναϊκού Οσμάν θα κριθεί την τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού του, ενώ όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, δεν συμμετείχε στην προπόνηση λόγω των ενοχλήσεων που κουβαλάει από το παιχνίδι με την Πολωνία.

Κορκμάζ, Σίπαχι και Γιούρτσεβεν έρχονται να ενισχύσουν την Τουρκία αποτελώντας σημαντικά κομμάτια στο μπασκετικό παζλ του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Τα… mind games του Αταμάν και η απάντηση του Σπανούλη

Φαίνεται, πάντως, ότι η μεγάλη αναμέτρηση δεν θα κριθεί μόνο εντός παρκέ, αλλά και στους πάγκους με τον Αταμάν να έχει ήδη ξεκινήσει να προσπαθεί να… επηρεάσει λίγο το μυαλό των παικτών του Σπανούλη και δη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγο μετά το τέλος της προπόνησης της Τετάρτης, μίλησε για τον ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, τονίζοντας τη δυσκολία του αγώνα και τη σημασία του για τις δύο ομάδες.

Ο Τούρκος προπονητής στάθηκε αρχικά στον Σλούκα, σημειώνοντας πως «κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα», ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Σαμοντούροβ: «Είμαι περήφανος για τον Σαμοντούροβ. Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδα χθες ότι σούταρε 16. Εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν».

Μιλώντας για τον ημιτελικό, τόνισε ότι η συγκυρία τον κάνει να αισθάνεται πως είναι «γραμμένο»: «Είναι το πεπρωμένο μου. Στην EuroLeague, στα playoffs, αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές· ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς· μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουά».

Ο Άταμαν δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας τη συμβολή του ως προπονητή: «Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ, ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βασίλης Σπανούλης «απάντησε» με τον δικό του τρόπο τονίζοντας ότι στον Αντετοκούνμπο σφυρίζονται περισσότερα επιθετικά φάουλ απ’ όσα πραγματικά κάνει.

«Εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα. Και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει.

Γιατί δε νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν. Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες», είπε χαρακτηριστικά.

Η μάχη της εξέδρας

Σχεδόν δύο χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μας καθώς την Πέμπτη (11/9) προσγειώθηκαν στη Ρίγα πέντε τσάρτερ γεμάτα με οπαδούς της «επίσημης αγαπημένης», με έξτρα εισιτήρια που κατάφερε να εξασφαλίσει η ΕΟΚ.

Με κασκόλ, σημαίες και πολύ ενθουσιασμό, οι Έλληνες φίλοι της Εθνικής έφτασαν στη Ρίγα για να δώσουν κι εκείνοι τη δική τους μάχη στις κερκίδες στηρίζοντας με τη φωνή τους την προσπάθεια των παικτών μας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Έλληνες φίλαθλοι, ταξιδεύουν είτε με πτήσεις τσάρτερ είτε μεμονωμένα, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της «γαλανόλευκης» και να δημιουργήσουν ζεστή ατμόσφαιρα για τους διεθνείς μας.

