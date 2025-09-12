Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα Δράσης για την Ημικρανία

Ημέρα του ΟΗΕ για την Συνεργασία των Χωρών του Νότου

Παγκόσμια Ημέρα Δελφινιών

Γεγονότα

1185: Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός θανατώνεται βάναυσα στην Κωνσταντινούπολη.

Γεννήσεις

1906: Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης.

Θάνατοι