Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
Σαν σήμερα, το 2019, πεθαίνει ο μεγάλος ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα Δράσης για την Ημικρανία
  • Ημέρα του ΟΗΕ για την Συνεργασία των Χωρών του Νότου
  • Παγκόσμια Ημέρα Δελφινιών

Γεγονότα

  • 1185: Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός θανατώνεται βάναυσα στην Κωνσταντινούπολη.
  • 1683: Συνασπισμός ευρωπαϊκών δυνάμεων νικά τον οθωμανικό στρατό στη μάχη της Βιέννης.
  • 1829: Λαμβάνει χώρα η Μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.
  • 1848: Η Ελβετία γίνεται ομοσπονδιακό κράτος.
  • 1890: Ιδρύεται το Σόλσμπερυ στη Ροδεσία.
  • 1897: Εκστρατεία Τίρα – Διεξάγεται η μάχη του Σαραγκάρι.
  • 1910: Πρεμιέρα της Συμφωνίας Νο 8 του Γκούσταβ Μάλερ στο Μόναχο (με μία χορωδία 852 τραγουδιστών και ορχήστρα 171 μουσικών).
  • 1948: Αεροπειρατεία εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Οι έξι νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Γιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατίες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.
  • 1953: Ο Αμερικανός γερουσιαστής και μελλοντικός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι παντρεύεται τη Ζακλίν Μπουβιέ στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.
  • 1959: Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Λουνά 2 στη Σελήνη.
  • 1967: Η Αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας.
  • 1981: Ο Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μία συγκλονιστική συναυλία στο Γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών.
  • 2013: Δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής δέχονται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο Πέραμα, μερικά μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
  • 2016: Υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος τάσσεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπήρχαν και σημαντικά οφέλη για την οικονομία.

Γεννήσεις

  • 1906: Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης.
  • 1913: Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί άρειας φυλής.
  • 1945: Μίλο Μανάρα, Ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της».
  • 1973: Πολ Γουόκερ, Αμερικανός ηθοποιός
  • 1976: Ματσέι Ζουράφσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής
  • 1978: Μπεν Μακένζι, Αμερικανός ηθοποιός
  • 1980: Γιάο Μινγκ, Κινέζος καλαθοσφαιριστής
  • 1980: Σίσσυ Χρηστίδου, Ελληνίδα παρουσιάστρια

Θάνατοι

  • 490 π.Χ.: Φειδιππίδης, Αθηναίος δρομέας
  • 1977: Στίβεν Μπίκο, μαύρος αγωνιστής κατά του Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική, τον οποίο απαθανάτισε ο Πίτερ Γκάμπριελ στο ομώνυμο τραγούδι του.
  • 1977: Ρόμπερτ Λόουελλ, Αμερικανός ποιητής
  • 1981: Εουτζένιο Μοντάλε, Ιταλός συγγραφέας
  • 1992: Άντονι Πέρκινς, Αμερικανός ηθοποιός
  • 1995: Τζέρεμυ Μπρεττ, Άγγλος ηθοποιός
  • 2003: Τζόνι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι και του ροκ. («Ring of fire», «I walk the line»)
  • 2019: Νάνος Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής, που κινείται στο κλίμα του υπερρεαλισμού.

