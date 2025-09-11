Ύπνος: «Αποτοξινωθείτε» από το άγχος σε λιγότερο από 5 λεπτά με τις συμβουλές ενεργειακού θεραπευτή του Χόλιγουντ

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: «Αποτοξινωθείτε» από το άγχος σε λιγότερο από 5 λεπτά με τις συμβουλές ενεργειακού θεραπευτή του Χόλιγουντ
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Είναι ένα συχνό φαινόμενο: παρά την κούραση της ημέρας, ο ύπνος δεν έρχεται. Σύμφωνα με τον Oliver Niño, πνευματικό προπονητή και ενεργειακό θεραπευτή διασημοτήτων, όπως ο Tony Robbins και η Jessica Alba, το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να αποβάλλει το συσσωρευμένο άγχος. Ο ειδικός αναφέρει πως όσο πιο απασχολημένοι είμαστε, τόσο περισσότερο πρέπει να δίνουμε έμφαση στην «νυχτερινή αποτοξίνωση από το άγχος».

Ύπνος: Οι καλύτεροι ήχοι ξυπνητηριού για ένα πιο παραγωγικό ξεκίνημα της μέρας, σύμφωνα με ειδικούς

Τεχνικές για να ηρεμήσετε το μυαλό σας πριν τον ύπνο

Στο νέο του βιβλίο, «Do This Before Bed: Simple 5-Minute Practices That Will Change Your Life», ο Niño μοιράζεται πρακτικές τεχνικές που χρειάζονται μόλις 5 λεπτά ή και λιγότερο για να εφαρμοστούν.

  • Χρωματοθεραπεία
  • Γεωμετρική αναπνοή
  • Αποκοπή ενεργειακών δεσμών
  • Φυσική δραστηριότητα
  • Θεραπεία γέλιου

Χρωματοθεραπεία

Η μέθοδος αυτή, που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα, βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα χρώματα έχουν διαφορετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Ο Niño προτείνει, όταν ξαπλώσετε, να φανταστείτε λευκό φως να κατεβαίνει και να σας γεμίζει και στη συνέχεια να πειραματιστείτε με διαφορετικά χρώματα μέχρι να βρείτε αυτό που σας προσφέρει ηρεμία.

Ύπνος: Η τήρηση του κανόνα των 9:30 μ.μ. είναι το μυστικό για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι, αποκαλύπτει ειδικός

Γεωμετρική αναπνοή

Πρόκειται για μια τεχνική αναπνοής με συγκεκριμένο μοτίβο: εισπνέετε για 5 δευτερόλεπτα, κρατάτε την αναπνοή σας για 5 και εκπνέετε για 5. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οραματίζεστε ότι εισπνέετε θετική ενέργεια, αγάπη και φως, ενώ εκπνέετε το στρες και το άγχος της ημέρας.

Αποκοπή ενεργειακών δεσμών

Όταν κάποιος άνθρωπος ή κατάσταση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη διάθεσή σας, ο Niño εφαρμόζει την τεχνική της «αποκοπής του νήματος». Οραματίζεται ότι τα χέρια του είναι σαν σπαθιά που κόβουν τους ενεργειακούς δεσμούς που τον συνδέουν με την αρνητική ενέργεια, απελευθερώνοντας τον εαυτό του.

Φυσική δραστηριότητα

Ο Niño τονίζει τη σημασία της σωματικής κίνησης για την αποβολή της συσσωρευμένης ενέργειας. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να κρατάτε ημερολόγιο ή να ζωγραφίζετε μέχρι να κάνετε έναν νυχτερινό περίπατο, γιόγκα ή ακόμα και να χορεύετε. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν ένα ζεστό μπάνιο, διαλογισμό ή το συμμάζεμα του σπιτιού σας.

Θεραπεία γέλιου

Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Ακόμη και λίγα λεπτά γέλιου μπορούν να διακόψουν τον κύκλο του άγχους. Δείτε κάτι αστείο στο Netflix ή στο Instagram. Αν και η έκθεση στο μπλε φως είναι γνωστό ότι επηρεάζει τον ύπνο, ο Niño υποστηρίζει ότι το να γελάτε είναι καλύτερο από το να κοιμάστε με άγχος. «Το γέλιο είναι καλύτερο από το άγχος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

16:42 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

To ECDC προειδοποιεί: Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Ένας επικίνδυνος και ανθεκτικός μύκητας εξαπλώνεται ραγδαία στα νοσοκομεία της Ευρώπης, σύμφων...
06:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, η ...
22:01 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Αϋπνία: Μελέτη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν τον ύπνο σας

Ανακαλύψτε με ποιο τρόπο η υγεία του εντέρου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ν...
21:38 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΟΔΥ: Συνολικά 75 τα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Πέντε οι θάνατοι

Συνολικά 75 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί ...
