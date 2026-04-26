Καρδιαγγειακή υγεία: 5 συνήθειες που προκαλούν πρόωρη γήρανση και είναι καλό να αποφεύγετε, σύμφωνα με γιατρό

Όλοι γνωρίζουμε τα βασικά για την καλή υγεία και την μακροζωία, όπως η προσθήκη περισσότερων λαχανικών στη διατροφή μας, η τακτική άσκηση και ο ποιοτικός ύπνος. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς και την πρόωρη γήρανση, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

5 συνήθεις που πρέπει να κόψετε για να προστατεύσετε την υγεία σας, σύμφωνα με γιατρό

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο καρδιαγγειακός χειρουργός Dr. Jeremy London αποκάλυψε πέντε καθημερινές συνήθειες που μπορούν να επιταχύνουν την γήρανση του οργανισμού. Πρόκειται για επιλογές που δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις μόνο την καθημερινή μας ευεξία, αλλά έχουν βαθύτερες συνέπειες, καθώς επηρεάζουν τα κύτταρα, ενισχύουν τη φλεγμονή και επιβαρύνουν την καρδιά με την πάροδο του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, ο γιατρός αναφέρει ότι πρέπει να αποφεύγετε τα εξής:

Κάπνισμα και άτμισμα

Ο Dr. Jeremy London επισημαίνει ότι το κάπνισμα και το άτμισμα είναι από τους ταχύτερους τρόπους για να γεράσει το σώμα σας. Οι τοξικοί μεταβολίτες από αυτές τις συνήθειες αυξάνουν το οξειδωτικό στρες και καταστρέφουν το DNA σας, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για την μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς.

Το οξειδωτικό στρες σημαίνει ότι τα κύτταρά σας υφίστανται περισσότερες βλάβες από όσες μπορούν εύκολα να επιδιορθώσουν. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει ζωτικά όργανα και τη συνολική υγεία, καθιστώντας ακόμη πιο σημαντικό να αντιμετωπίσετε αυτές τις συνήθειες το συντομότερο δυνατό.

Πώς να σπάσετε τον κύκλο:

Η διακοπή του καπνίσματος είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για την καρδιά σας.

Εντοπίστε τα ερεθίσματα: Σημειώστε πότε νιώθετε την έντονη ανάγκη για νικοτίνη (π.χ. μετά το φαγητό ή σε περιόδους άγχους).

Ζητήστε ιατρική υποστήριξη: Τα υποκατάστατα νικοτίνης (αυτοκόλλητα, τσίχλες) ή ειδική φαρμακευτική αγωγή μπορούν να βοηθήσουν.

Δημιουργήστε ένα δίκτυο υποστήριξης: Ενημερώστε φίλους και συγγενείς για την προσπάθειά σας.

Καθιστικός τρόπος ζωής

Ο Dr. London τονίζει ότι η έλλειψη κίνησης επιταχύνει τη γήρανση. Η καθιστική ζωή μειώνει την ικανότητα του σώματος να μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και εξασθενεί τη λειτουργία των μιτοχονδρίων (την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα). Αντίθετα, η κίνηση μειώνει τον κίνδυνο αδυναμίας καθώς μεγαλώνετε και διατηρεί το σώμα σας λειτουργικό.

Πώς να βάλετε την κίνηση στη ζωή σας

Δεν χρειάζεται να τρέξετε μαραθώνιο για να δείτε οφέλη. Μικρές αλλαγές φέρνουν τεράστια αποτελέσματα:

Διαλείμματα κίνησης: Βάλτε ειδοποίηση κάθε 45 λεπτά για να σηκώνεστε, να τεντώνεστε ή να περπατάτε για δύο λεπτά.

Συνδυασμός συνηθειών (Habit Stacking): Κάντε ασκήσεις για τις γάμπες ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας ή περπατήστε γρήγορα ενώ ακούτε το αγαπημένο σας podcast.

Επανασχεδιάστε τις διαδρομές σας: Παρκάρετε πιο μακριά, χρησιμοποιήστε τις σκάλες αντί για το ασανσέρ και ενσωματώστε το περπάτημα στην καθημερινότητά σας.

Παραμέληση του χρόνιου στρες

Όταν το άγχος μένει ανεξέλεγκτο, δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή σας, αλλά μπορεί να έχει μόνιμες επιπτώσεις στο σώμα σας σε κυτταρικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση του στρες αποτελεί ζωτικό κομμάτι για την υποστήριξη της καρδιάς και της συνολικής σας υγείας.

Ο γιατρός επισημαίνει ότι το επίμονο, μη διαχειρίσιμο στρες μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, ενώ έρευνες το συνδέουν με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Εξηγεί ότι αυτό το αδιάκοπο στρες αυξάνει τη φλεγμονή, μεταβάλλει τη ρύθμιση του DNA και συρρικνώνει τα τελομερή (τα προστατευτικά καλύμματα στις άκρες των χρωμοσωμάτων που συνδέονται άμεσα με τη μακροζωία).

Πώς να βρείτε την ηρεμία σας

Η διαχείριση του άγχους απαιτεί σκόπιμη προσπάθεια και εξάσκηση:

Βαθιές αναπνοές: Δοκιμάστε την τεχνική “box breathing” (εισπνοή για 4 δευτερόλεπτα, κράτημα για 4, εκπνοή για 4, κράτημα για 4) για να ηρεμήσετε το νευρικό σύστημα.

Τακτική αποσύνδεση: Απομακρυνθείτε από τις ειδήσεις και τα social media για λίγες ώρες κάθε βράδυ, δίνοντας στο μυαλό σας ένα ουσιαστικό διάλειμμα.

Ανεπαρκής ύπνος

Η ιεράρχηση των υγιεινών συνηθειών ύπνου επιτρέπει στο σώμα σας να αναπλάθεται κάθε νύχτα, υποστηρίζοντας τα πάντα, από τα επίπεδα ενέργειας μέχρι την μακροπρόθεσμη καρδιακή υγεία. Ο London τονίζει ότι ο ύπνος είναι απόλυτη ανάγκη και όχι πολυτέλεια.

Αν και πολλοί δυσκολεύονται να συμπληρώσουν τις απαραίτητες ώρες ποιοτικής ξεκούρασης, υπάρχουν τρόποι να βελτιώσετε τις συνήθειές σας.

Πώς να κοιμάστε καλύτερα

Ο καλός ύπνος ξεκινά ώρες πριν ακουμπήσετε το κεφάλι σας στο μαξιλάρι:

Διατηρήστε σταθερό πρόγραμμα: Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνήστε την ίδια ακριβώς ώρα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

Δροσίστε το δωμάτιο: Διατηρήστε την κρεβατοκάμαρά σας δροσερή, σκοτεινή και ήσυχη.

Απομακρύνετε τις οθόνες: Διαβάστε ένα φυσικό βιβλίο ή ακούστε χαλαρωτική μουσική την τελευταία ώρα πριν τον ύπνο.

Κακή διατροφή

Ο γιατρός επισημαίνει ότι μια μη ισορροπημένη διατροφή και το υπερβολικό βάρος —ειδικά το σπλαχνικό λίπος γύρω από τα όργανα— αυξάνουν τη φλεγμονή, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη μεταβολική δυσλειτουργία. Εστιάστε σε ένα ισορροπημένο πρότυπο διατροφής για μια βιώσιμη προσέγγιση στην προστασία της καρδιάς σας.

Διατροφή για την υγεία της καρδιάς

Αλλάξτε την οπτική σας: αντί για το τι πρέπει να κόψετε, σκεφτείτε τι μπορείτε να προσθέσετε στο πιάτο σας.

Δώστε προτεραιότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες: Αυτά τα δύο θρεπτικά συστατικά σας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα. Συμπεριλάβετε φασόλια, φακές, άπαχο κρέας, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης ή ξηρούς καρπούς σε κάθε γεύμα.

Εφαρμόστε τη συνειδητή διατροφή (Mindful Eating): Επιβραδύνετε και γευτείτε πραγματικά το φαγητό σας. Το να τρώτε χωρίς την απόσπαση της τηλεόρασης ή του τηλεφώνου σάς βοηθά να αναγνωρίσετε πότε έχετε χορτάσει.

Εξετάστε τη δίαιτα DASH: Η δίαιτα DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Δίνει έμφαση σε φρούτα, λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών, περιορίζοντας το αλάτι και τις υπερ-επεξεργασμένες τροφές.