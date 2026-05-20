Τα μέτρα προστασίας για περιστατικά οσμής αερίου: Συστάσεις για τη χρήση κλιματιστικών από πνευμονολόγο – BINTEO

Ενώ άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε σήμερα σε πολλές περιοχές της Αττικής, η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Σταματούλα Τσικρικά, αναφέρθηκε στα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ακολουθούν κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και ο γενικός πληθυσμός.

Όπως εξήγησε στο ΕΡΤnews, η ίδια δεν έχει ενημέρωση για το εάν έχουν μεταφερθεί άτομα στα νοσοκομεία. Ωστόσο, δήλωσε:

«Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες -και ο γενικός πληθυσμός- αλλά κυρίως για αυτά τα άτομα, ορθώς δόθηκε οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς καλά αεριζόμενους χώρους ώστε να αποτραπεί η είσοδος αυτής της έντονης οσμής στο εσωτερικό. Αν παραμείνει για περισσότερες ώρες, ίσως να πρέπει -μιας και είναι πιο ζεστή η ημέρα και αυξάνονται οι θερμοκρασίες- να χρησιμοποιηθούν τα κλιματιστικά με την εσωτερική ανακύκλωση του αέρα, όχι με τον αέρα τον εξωτερικό. Το ίδιο και αν βρισκόμαστε μέσα σε αυτοκίνητο και κινούμαστε στις περιοχές όπου είναι πιο έντονο. Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχουν άτομα που πάσχουν με χρόνια νοσήματα και λαμβάνουν αγωγή για αυτή τη νόσο τους καλό θα είναι να μιλήσουν αμέσως με τον πνευμονολόγο τους».

Αναφορικά με τα πιθανά αίτια της έντονης οσμής, η Σταματούλα Τσικρικά αφού πρώτα τόνισε ότι δεν είναι ειδικός επί του θέματος, εκτίμησε ότι θα μπορούσε να σχετίζεται με το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής.

«Εγώ δεν γνωρίζω, δεν είμαι η πλέον ειδικός, υπάρχουν περιβαλλοντολόγοι», είπε αρχικά και πρόσθεσε, ότι: «Δεν ξέρω αν το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής μπορεί να έχει θέση στο φαινόμενο φαινόμενο αυτό, αν αποκλειστούν άλλα δεδομένα. Καμιά φορά, όταν υπάρχει αυτό, περιορίζονται συγκεκριμένα αέρια στα κατώτερα στρώματα του εδάφους και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες μυρωδιές για παράδειγμα από σκουπίδια ή εκπομπές αερίων και ρύπων, εκεί μπορεί να αποδίδεται αυτή η μυρωδιά, και σε οριζόντια μάλιστα απόσταση εδάφους. Δεν μπορώ να έχω εικόνα. Καλό είναι να περιμένουμε τις ανακοινώσεις των ειδικών».