Καρκίνος: Η υπερβολική κατανάλωση μίας βιταμίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Πιστεύετε ότι όσο περισσότερες βιταμίνες λαμβάνετε, τόσο το καλύτερο; Μια νέα μελέτη θα σας κάνει να το ξανασκεφτείτε. Ανακαλύψτε πώς η υπερβολική ή η ανεπαρκής πρόσληψη μιας συγκεκριμένης βιταμίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου και πώς να προστατευτείτε.

Η υπερβολική κατανάλωση μίας βιταμίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με μελέτη

Η βιταμίνη Α είναι γνωστή για τα οφέλη της στην όραση, το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγεία της επιδερμίδας. Παράλληλα, λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή.

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η βιταμίνη Α παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου. Όμως, ποια ποσότητα είναι αρκετή και πότε γίνεται επικίνδυνη;

Με στόχο να απαντήσουν σ’ αυτά τα ερωτήματα, ερευνητές διεξήγαγαν μια μελέτη περιπτώσεων-ελέγχου σε νοσοκομείο συμμετέχοντες από το Βιετνάμ και δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients.

Πώς διεξήχθη αυτή η μελέτη

Οι ερευνητές στρατολόγησαν συμμετέχοντες από τέσσερα μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στο Βιετνάμ. Υπήρχαν δύο ομάδες συμμετεχόντων. Η μία ομάδα αποτελούνταν από πάνω από 3.700 ασθενείς με καρκίνο. Η άλλη είχε σχεδόν 3.000 ασθενείς ελέγχου που δεν είχαν καρκίνο, αλλά εισήχθησαν στο νοσοκομείο για άλλους λόγους.

Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου, του στομάχου, του παχέος εντέρου, του ορθού, του πνεύμονα, του μαστού και άλλες μορφές της νόσου.

Συγκεντρώθηκαν δημογραφικά στοιχεία, καθώς και διατροφικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Από αυτές τις πληροφορίες, υπολογίστηκε η πρόσληψη βιταμίνης Α των συμμετεχόντων.

Τι διαπίστωσε αυτή η μελέτη

Αφού διεξήγαγαν αρκετές στατιστικές αναλύσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία και ο Δείκτης Μάζας Σώματος, οι ερευνητές διαπίστωσαν μια συσχέτιση σχήματος U μεταξύ της πρόσληψης βιταμίνης Α και του καρκίνου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η χαμηλότερη όσο και η υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης Α συνδέθηκαν με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Η πρόσληψη αναφοράς βιταμίνης Α ήταν 85,3-104 mcg/ημέρα. Αυτή η τιμή αναφοράς σηματοδοτεί τη μέση πρόσληψη για την ομάδα ελέγχου, η οποία δεν είχε καρκίνο. Οι καρκίνοι που συσχετίστηκαν περισσότερο με τη βιταμίνη Α ήταν του οισοφάγου, του μαστού, του ορθού και του στομάχου, αλλά όχι του παχέος εντέρου.

Συνιστώμενη πρόσληψη βιταμίνης Α

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας βιταμίνης Α δεν είναι απαραίτητα καλύτερη. Αλλά πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετή, ώστε να καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, η συνιστώμενη πρόσληψη βιταμίνης Α μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Και επειδή μπορείτε να λάβετε βιταμίνη Α από τόσες πολλές πηγές, οι συστάσεις δίνονται σε ισοδύναμα δραστικότητας ρετινόλης (RAE), τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε ορισμένες ποσότητες βήτα καροτίνης, ρετινόλης και άλλων μορφών βιταμίνης Α. Δείτε πώς αναλύονται οι συστάσεις για τους ενήλικες:

Άνδρες: 900 μικρογραμμάρια RAE

Γυναίκες: 700 mcg RAE

Εγκυμοσύνη: 770 mcg RAE

Θηλασμός: 1.300 mcg RAE

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α

Καρότα

Κολοκύθες

Γλυκοπατάτες

Σπανάκι

Τόνος

Συκώτι βοδινού.

Φυσικά, η βιταμίνη Α δεν είναι το μόνο σημαντικό θρεπτικό συστατικό που χρειάζεται προσοχή για την πρόληψη του καρκίνου. Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία υποδεικνύει ότι οι κύριοι τομείς ανησυχίας σχετικά με τον κίνδυνο καρκίνου που μπορούμε να ελέγξουμε περιλαμβάνουν τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ.

Όσον αφορά τη διατροφή, συνιστάται από τους ειδικούς ένα αντιφλεγμονώδες διατροφικό πλάνο, πλούσιο σε τροφές με θρεπτικά συστατικά, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους, δημητριακά ολικής αλέσεως και υγιή λίπη. Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η παραπάνω μελέτη υποδηλώνει ότι τόσο η υπερβολική κατανάλωση όσο και η ανεπάρκεια βιταμίνης Α μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου. Εάν δεν είστε σίγουροι αν λαμβάνετε τη σωστή ποσότητα αυτής της απαραίτητης βιταμίνης, κλείστε ραντεβού με τον γιατρό σας.