Οι αθλητικές μεταδόσεις 12/9/2025

Ο ημιτελικός του Ευρωμπάσκετ Ελλάδα – Τουρκία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/9/2025):

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κλήρωση Davis Cup

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 2η Μέρα

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

14:15 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS1

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

15:10 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS2

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS3

17:00 Novasports Start, ΕΡΤ1 Γερμανία – Φινλανδία Ημιτελικός Ευρωμπάσκετ

17:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 2η Μέρα

17:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Άρκα Γκντίνια aΘens cup

18:45 COSMOTE SPORT 4 HD Παρί – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ

19:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί

19:30 Novasports Prime Πάντερμπορν – Μπόχουμ Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Μερσίν – Αθηναϊκός aΘens cup

21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Ελλάδα – Τουρκία Ημιτελικός Ευρωμπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:30 Novasports 1HD Λας Πάλμας – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο

22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 6 HD Μπενφίκα – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί

23:30 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο

