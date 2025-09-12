Η Κίνα ανακοινώνει πως το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΙΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ

Η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) ότι το νεότερο αεροπλανοφόρο της, το Φουτζιάν, διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για να διεξαχθούν «δοκιμές επιστημονικής έρευνας και αποστολές εκπαίδευσης» στη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Η υποβολή του Φουτζιάν σε δοκιμές και γυμνάσια (…) είναι φυσιολογικό μέρος της κατασκευής αεροπλανοφόρου και δεν έχει κανέναν συγκεκριμένο στόχο», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού, ο πλοίαρχος Λενγκ Γκουοουέι, σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω WeChat.

Οι κινήσεις στρατιωτικής φύσης στο στενό της Ταϊβάν θεωρούνται γενικά εξαιρετικά ευαίσθητες. Η Κίνα θεωρεί τη νήσο επαρχία της, που εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ασκεί στη Ταϊβάν μεγάλη πίεση, στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική.

Η Κίνα διαθέτει σήμερα δύο – σοβιετικού σχεδιασμού – αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία: το Λιαονίνγκ, που αγόρασε από την Ουκρανία το 2000, και το Σαντόνγκ, το πρώτο αεροπλανοφόρο που ναυπηγήθηκε ποτέ στον γίγαντα της Ασίας, σε υπηρεσία από το 2019.

Το Σαντόνγκ συμμετείχε τον Απρίλιο σε στρατιωτικά γυμνάσια στο στενό της Ταϊβάν το σενάριο των οποίων συμπεριλάμβανε τον «αποκλεισμό» της νήσου, σύμφωνα με τη διοίκηση ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

