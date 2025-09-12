Βίντεο – ντοκουμέντο: Καρέ καρέ η παράνομη αλιεία τριών τουρκικών γρι-γρι στη Λέσβο

Βίντεο – ντοκουμέντο από την αυθαίρετη δραστηριότητα Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το STAR, στην περιοχή της Λέσβου, καταγράφηκε παράνομη αλιεία από τρεις τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες λειτουργούσαν σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από τις ελληνικές ακτές, κάτι που συγκαταλέγεται στην μακρά αλυσίδα των τουρκικών προκλήσεων.

«Είναι ανεξέλεγκτες, σαρώνουν ό,τι βρουν», διαμαρτύρονται οι ντόπιοι ψαράδες με τις σαρδέλες να είναι καθημερινά στο… στόχαστρο τους.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν τη συστηματική παραβίαση των διεθνών κανόνων αλιείας, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και επεξεργάζονται τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Η προστασία των θαλάσσιων πόρων είναι κρίσιμη, καθώς οι απρόσκοπτες αλιευτικές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων και του περιβάλλοντος.