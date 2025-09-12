Πέτρος Ιακωβίδης: «Δέχομαι φλερτ στην πίστα – Θα φλερτάρω κι εγώ αν μου αρέσει μια γυναίκα…»

Πέτρος Ιακωβίδης

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παραχώρησε δηλώσεις στο μικρόφωνο του «Κοσμοράδιο 95.1» και τον δημοσιογράφο Τάσο Ριζόπουλο με αφορμή την παρουσία του στην 89η ΔΕΘ. Μέσα σε όλα, δε, ο γοητευτικός ερμηνευτής αναφέρθηκε στο φλερτ επί σκηνής, στα μουσικά τάλεντ σόου αλλά και στην αγάπη που έχει για την γυμναστική.

Πέτρος Ιακωβίδης: «Γιατί να μην κάνω δουλειές του σπιτιού;- Μόνο η σκούπα με ενοχλεί λίγο»

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Ιακωβίδης παραδέχθηκε αρχικά πως «νομίζω ότι το φλερτ, από κάτω, συμβαίνει σε όλους τους καλλιτέχνες. Είτε είσαι τραγουδιστής είτε είσαι ηθοποιός, όποιος είναι στη σκηνή, μπορεί με το κοινό να συμβεί αυτό. Δέχομαι φλερτ, δέχομαι, θα φλερτάρω κι εγώ αν μου αρέσει μια γυναίκα και είμαι ελεύθερος».

«Αυτή τη στιγμή θα πήγαινα σαν κριτής σε μουσικό παιχνίδι, ναι. Αν μπορώ να πω δηλαδή τη γνώμη μου σε κάτι που γνωρίζω, προφανώς και θα το κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όχι. Βέβαια, ξαναλέω, μουσικό παιχνίδι. Γενικά μ’ αρέσει να μιλάω για πράγματα ή αν θα κρίνω κάποιον, να κρίνω σε κάτι που γνωρίζω. Αν δεν γνωρίζεις, δεν είναι σωστό να το κάνεις».

«Πάω αρκετές ώρες στο γυμναστήριο, μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι στο οποίο μου φεύγει η πίεση και όλο το άγχος που υπάρχει από τη δουλειά. Κοιτάζω καθημερινά να πηγαίνω και δεν είναι μόνο ότι το κάνεις οπτικά, για να φαίνεται το σώμα σου ωραίο, αλλά νιώθω πιο ωραία και πιο άνετα στην ψυχή μου» εκμυστηρεύτηκε, παράλληλα, ο Πέτρος Ιακωβίδης.

