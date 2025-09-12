ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκφράζει «κατάπληξη» για την καταδίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου Μπολσονάρου – «Είναι καλός άνθρωπος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «πολλή κατάπληξη» για την καταδίκη την Πέμπτη (12/9) από τη δικαιοσύνη της Βραζιλίας του Βραζιλιάνου ακροδεξιού πρώην ομολόγου του Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον για να υποστηριχτεί.

«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.

Η κυβέρνησή του ρεπουμπλικάνου επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, κι ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης.